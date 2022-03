【KTSF】

一股高氣壓正在迅速形成,預測星期二和星期三會炎熱,部分地區有機會打破同期高溫紀錄。

國家氣象局表示,星期二和星期三,內陸地區清晨最低氣溫40多度至50多度,但日間最高氣溫將超過華氏80度,南灣和北灣地區也將會出現80度高溫,舊金山(三藩市)最高氣溫70多度。

週日正式踏入春季,而星期二、星期三兩天,灣區的氣溫將比正常高出華氏十幾度,大家要注意防暑和多喝水。

