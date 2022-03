佛利蒙Homekey項目引發華裔居民反對（視頻）

【KTSF】

東灣佛利蒙Homekey項目選在亞裔商家住戶附近的Motel 6,引發華裔居民反對,在週末走上街頭抗議。

星期六下午兩點,Fremont兩百多居民冒雨聚集在圖書館旁的Unity Sculture,居民們帶著長條橫幅標語和各式自製的牌子,表達反對把Mortel 6改建成Homekey項目,有路過的汽車按喇叭表示支持。

居民們擔心,這個項目會給社區帶來多重隱患,Mortel 6附近的學校有2000多個孩童,還有幾個大的老年公寓,居民們最大的顧慮是,這個地方採用harm reduction policy,也就是讓入住者繼續使用毒品,希望政府能夠開通公開對話的平台,聽取廣大民眾的心聲,來做更加明智的決定和相應的修改。

針對居民擔心治安的疑慮,根據Fremont市府的官網,佛利蒙警察局分析了一些類似項目的數據,現在的Motel 6報警次數遠高於Sunrise Village無家可歸收容所,以及住房導引中心Housing Navigation Center。

警察局還說明,無家可歸犯罪大多是針對其他無家可歸者,或因為生活質量問題而犯罪,永久性可負擔住房可提供安全住所,幫助減少犯罪發生。

至於酒精或藥物使用者,市府認為,這個住所可以提供康復支持服務。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。