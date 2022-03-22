佛利蒙Homekey項目引發華裔居民反對（視頻）

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東灣佛利蒙Homekey項目選在亞裔商家住戶附近的Motel 6，引發華裔居民反對，在週末走上街頭抗議。

星期六下午兩點，Fremont兩百多居民冒雨聚集在圖書館旁的Unity Sculture，居民們帶著長條橫幅標語和各式自製的牌子，表達反對把Mortel 6改建成Homekey項目，有路過的汽車按喇叭表示支持。

居民們擔心，這個項目會給社區帶來多重隱患，Mortel 6附近的學校有2000多個孩童，還有幾個大的老年公寓，居民們最大的顧慮是，這個地方採用harm reduction policy，也就是讓入住者繼續使用毒品，希望政府能夠開通公開對話的平台，聽取廣大民眾的心聲，來做更加明智的決定和相應的修改。

針對居民擔心治安的疑慮，根據Fremont市府的官網，佛利蒙警察局分析了一些類似項目的數據，現在的Motel 6報警次數遠高於Sunrise Village無家可歸收容所，以及住房導引中心Housing Navigation Center。

警察局還說明，無家可歸犯罪大多是針對其他無家可歸者，或因為生活質量問題而犯罪，永久性可負擔住房可提供安全住所，幫助減少犯罪發生。

至於酒精或藥物使用者，市府認為，這個住所可以提供康復支持服務。

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