白宮發言人Jen Psaki週二表示,她再度確診新型肺炎,因此不會伴隨總統拜登出訪歐洲參與俄烏戰爭的會議。

Psaki表示,她是因應歐洲之行而接受病毒檢測,結果得出陽性結果,拜登的檢測則呈陰性。

Psaki稱,她週一曾兩度與拜登會面,但有保持社交距離,根據聯邦疾控中心的指引,拜登不屬於密切接觸者,她公開染疫的消息是希望維持高透明度。

Psaki表示,她只出現輕微症狀,原因與她已接種疫苗有關。

這次是Psaki第二度因為染疫而未能陪同拜登出訪,去年秋季,她因為確診,未能與拜登出訪羅馬和格拉斯哥。

