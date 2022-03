馬里烏波爾市中心爆巷戰 澤連斯基斥戰爭罪行

【有線新聞】

烏克蘭南部被俄軍圍攻的馬里烏波爾市中心爆發激烈巷戰,當地市議會又指控俄軍強行將平民帶到俄羅斯境內。烏克蘭總統澤連斯基直指俄軍在馬里烏波爾的所作所為,是戰爭罪行。

俄軍圍攻烏克蘭南部的馬里烏波爾,步步進逼,市長稱市中心已爆發激烈巷戰。炮火亦中斷救援,日前遭俄軍轟炸劇院估計仍有數百人被困在地下室。平民紛紛逃得出戰區,但當地市議會指控,數以千計居民、大多數為婦孺被俄軍強行送到俄羅斯境內。

烏克蘭各大城鎮持續飽受炮火蹂躪,俄軍首次承認在實戰中使用「匕首」高超音速空射彈道導彈,攻擊了西部一處貯存有導彈的倉庫,烏克蘭方面承認受襲,但無確認導彈類別。

首都基輔繼續受到炮轟,市長視察外圍戰壕。戰事造成當地近230名平民喪生,包括4名兒童。東部的第二大城市哈爾科夫至少600幢住宅大廈被炸毀,不宜再居住 。英國情報指,俄軍未能達成首要目標取得制空權,目前仍然倚賴由俄羅斯境內發動的長距離攻擊。

烏克蘭總統澤連斯基再呼籲莫斯科當局展開和談,指與俄方談判不簡單,但是必須這樣做。俄羅斯外長拉夫羅夫指,相信美國在從中作梗,阻止烏克蘭接受俄方在談判中提出的要求。

