俄羅斯要求馬里烏波爾投降 烏克蘭政府軍拒絕

俄烏戰事近一個月,南部馬里烏波爾持續被俄軍圍困,俄羅斯要求當地烏軍投降期限已過,烏克蘭表明拒絕。

被圍攻多日、持續被俄軍轟炸的馬里烏波爾,市內滿目瘡痍仿如廢墟。俄羅斯要求當地烏克蘭部隊棄械投降,聲稱發生嚴重人道災難,會確保放下武器人員經人道走廊安全離開。烏克蘭副總理和馬里烏波爾市長均堅決拒絕。

馬里烏波爾已陷入激烈巷戰,一所收容400人的學校日前遭到俄軍轟炸,多人被困瓦礫、生死未卜;烏克蘭又指控俄羅斯強行將數千名居民轉移到俄羅斯境內。

烏克蘭多地戰火未停,首都基輔遭到炮轟有商場中彈起火,民居亦成攻擊目標,多人喪生。英國國防部情報指,俄軍在基輔外圍攻勢停滯,但仍然視基輔為首要目標,未來數星期會試圖包圍基輔;目前大部分部隊距離市中心超過25公里。

同樣遭圍攻的東北部城市蘇梅,地方政府指有化工廠洩漏阿摩尼亞,警告居民採取防禦措施。俄羅斯國防部指以精準空射巡航導彈,襲擊西部一個軍事設施,聲稱該處用來訓練外國僱傭兵。

烏克蘭總統澤連斯基向以色列國會發表視像講話,指責俄羅斯猶如納粹德國針對猶太人般屠殺烏克蘭人,促請以色列以強硬立場應對俄羅斯。他又感謝以色列總理貝內特協調烏俄談判,期望可與俄羅斯總統普京在耶路撒冷會談。

