烏克蘭指控俄空襲收容數百平民學校

【有線新聞】

法國宣布凍結俄羅斯央行220億歐元資產,還有數十名俄羅斯富豪逾一億歐元的資產。烏克蘭戰火仍然激烈,據報一座收容數百名平民的學校遇襲;俄軍再次出動高超音速導彈,配合艦射巡航導彈作遠程攻擊。土耳其透露,俄烏雙方對關鍵議題已接近有共識,或有望達致停火。

馬里烏波爾連日爆發激烈戰鬥,烏克蘭亞速營發布片段,透過火控畫面展示激戰情景。另一段片段展示了多輛裝甲車及軍車損毀,聲稱是亞速營擊退俄軍。市政府指控俄軍空襲一座學校,裏面約有400名平民逃避戰火,導致不少人被活埋。

俄軍又繼續發動導彈攻勢,包括再由克里米亞上空出動戰機,發射「匕首」高超音速導彈;又從黑海、裏海夾擊,出動軍艦發射「口徑」巡航導彈,分別攻擊首都基輔東北部被指用作維修損毀裝甲車的工廠及一處烏軍用作儲存燃油的設施。

烏克蘭總統澤連斯基形容,馬里烏波爾的情況是戰爭罪行,再促請俄方停戰,並直接向俄羅斯民眾作呼籲,聲稱已有14,000名俄軍士兵喪生,親屬成為孤兒寡婦。

土耳其早前拉攏俄烏外長三方會談,舉行自開戰後最高級別會談,外長恰武什奧盧再透露談判進展,指雙方在一些關鍵議題接近達成協議,有可能從而帶來停火。

土耳其總統埃爾多安的發言人再補充指,可能達成協議的內容包括,烏克蘭不加入北約及去軍事化,還有保護烏克蘭境內的俄羅斯語言文化,但要澤連斯基與俄羅斯總統普京會晤,才有可能落實。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。