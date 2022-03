社區稠密地方如只有1%以下人口染疫 CDC稱可不戴口罩

【KTSF 梁展穎報導】

現在在社區稠密的地方少過1%的人感染了新型冠狀病毒肺炎,聯邦疾病控制及預防中心(CDC)通知市民可以不用戴口罩。

CDC總監Rochelle Walensky說:「我們想市民有一個機會放鬆一下,對抗新型冠狀病毒肺炎的措施。」

醫療專家正在討論疫情轉到另一階段。

Walensky說:「我們的醫院還有空置的病床,不過我們應該擺放一個口罩,在病房的櫃子內作準備。」

CDC說,每一個星期疫情都有下降的趨勢,市民現在可以不用戴上口罩,白宮首席防疫專家Anthony Fauci說,假如社區內再次有爆發的跡象,便要採取另一個行動。

新型冠狀病毒的變種,比如Omicron,可以迅速地感染到社區居民。

Fauci說:「假如我們開始開放社區,之後有新型冠狀病毒肺炎的變種ba 2,病毒,我不會感到很驚訝。」

專家說,變種病毒應該不會導致更多人死亡,尤其是注射了疫苗的人士。

Moderna藥廠話現在聯邦食品及藥品管理局(FDA)緊急批准為所有成年人,打第二針mNRA疫苗加強劑。

而Pfizer藥廠就想為65歲或以上人士的打第四針疫苗。

Walensky說:「一段時間之後,新型冠狀病毒可能會變成季節性的病毒,病毒的殺傷力會隨著時間慢慢地減弱。」

