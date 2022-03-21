社區稠密地方如只有1%以下人口染疫 CDC稱可不戴口罩

【KTSF 梁展穎報導】

現在在社區稠密的地方少過1%的人感染了新型冠狀病毒肺炎，聯邦疾病控制及預防中心（CDC）通知市民可以不用戴口罩。

現在居住在人口密集地區的市民，少過1%的人感染了新型冠狀病毒。

CDC總監Rochelle Walensky說：「我們想市民有一個機會放鬆一下，對抗新型冠狀病毒肺炎的措施。」

醫療專家正在討論疫情轉到另一階段。

Walensky說：「我們的醫院還有空置的病床，不過我們應該擺放一個口罩，在病房的櫃子內作準備。」

CDC說，每一個星期疫情都有下降的趨勢，市民現在可以不用戴上口罩，白宮首席防疫專家Anthony Fauci說，假如社區內再次有爆發的跡象，便要採取另一個行動。

新型冠狀病毒的變種，比如Omicron，可以迅速地感染到社區居民。

Fauci說：「假如我們開始開放社區，之後有新型冠狀病毒肺炎的變種ba 2,病毒，我不會感到很驚訝。」

專家說，變種病毒應該不會導致更多人死亡，尤其是注射了疫苗的人士。

Moderna藥廠話現在聯邦食品及藥品管理局（FDA）緊急批准為所有成年人，打第二針mNRA疫苗加強劑。

而Pfizer藥廠就想為65歲或以上人士的打第四針疫苗。

Walensky說：「一段時間之後，新型冠狀病毒可能會變成季節性的病毒，病毒的殺傷力會隨著時間慢慢地減弱。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。