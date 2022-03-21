前非裔僱員控告Tesla因種族因素解僱他（視頻）

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電動車製造商Tesla的一名前非洲裔經理入禀阿拉米達縣高等法院，控告Tesla因為種族因素而解僱他，並聲稱遭到前白人同事折磨。

非洲裔前Tesla品管經理Marc Cage曾是軍隊合約工，在阿富汗的多次嚴重爆炸中受過創傷，他指控遭到基於種族因素的虐待，有一天白人同事的電話響了，聽起來像火箭警告，此舉引發他的創傷後症候群。

原告律師Justin Berger說：「他走向該員工，平靜又禮貌地請求他同事可否改變那個鈴聲，並向他解釋原因，不過對方不但未以文明且適當行事，更讓人生厭的是，他反而告訴其他同事，讓他們也改成那個鈴聲，以基本上去騷擾Cage先生。」

根據法庭文件,一名總監告訴Cage要克服,因為他該面對自己的恐懼。

訴訟指，他在Tesla的工廠遭到歧視，還被稱為男孩，他申請報銷食品雜貨開支，主管反問他是不是花160元買烤肉。

Berger說：「他要應付人們對他開關於種族的殘酷玩笑，標誌他的創傷後症候群，那是他在阿富汗遭遇的痛苦，所以他沒辦法把工作做好。」

他向法庭提交的文件顯示，他曾多次向上級通報涉及人身安全的違規行為，但都被忽視，包括提出水井維修建議，因為高壓系統沒有遵循適當程序，將來會有安全隱患。

訴狀指他後來被調往他處降職，最終遭到解僱，他指控Tesla解僱他是因為種族因素，也因為他通報安全違規行為，Tesla並未就這起訴訟做出回應。

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