前非裔僱員控告Tesla因種族因素解僱他（視頻）

【KTSF】

電動車製造商Tesla的一名前非洲裔經理入禀阿拉米達縣高等法院,控告Tesla因為種族因素而解僱他,並聲稱遭到前白人同事折磨。

非洲裔前Tesla品管經理Marc Cage曾是軍隊合約工,在阿富汗的多次嚴重爆炸中受過創傷,他指控遭到基於種族因素的虐待,有一天白人同事的電話響了,聽起來像火箭警告,此舉引發他的創傷後症候群。

原告律師Justin Berger說:「他走向該員工,平靜又禮貌地請求他同事可否改變那個鈴聲,並向他解釋原因,不過對方不但未以文明且適當行事,更讓人生厭的是,他反而告訴其他同事,讓他們也改成那個鈴聲,以基本上去騷擾Cage先生。」

根據法庭文件,一名總監告訴Cage要克服,因為他該面對自己的恐懼。

訴訟指,他在Tesla的工廠遭到歧視,還被稱為男孩,他申請報銷食品雜貨開支,主管反問他是不是花160元買烤肉。

Berger說:「他要應付人們對他開關於種族的殘酷玩笑,標誌他的創傷後症候群,那是他在阿富汗遭遇的痛苦,所以他沒辦法把工作做好。」

他向法庭提交的文件顯示,他曾多次向上級通報涉及人身安全的違規行為,但都被忽視,包括提出水井維修建議,因為高壓系統沒有遵循適當程序,將來會有安全隱患。

訴狀指他後來被調往他處降職,最終遭到解僱,他指控Tesla解僱他是因為種族因素,也因為他通報安全違規行為,Tesla並未就這起訴訟做出回應。

