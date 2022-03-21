奧克蘭行非法飆車活動演變成槍擊案 一死兩傷

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東灣奧克蘭（屋崙）星期六清晨舉行非法飆車活動，有大批民眾圍觀，活動演變成暴力事件，有多人開槍，造成一死兩傷，警方仍未拘捕任何人，但已經下令警員加班巡邏市內飆車黑點，希望同樣的事件不再發生。

非法飆車活動現場傳來一輪又一輪的槍聲，警方表示，星期六清晨約2時半，在接近High Street 42街近880高速公路北行線入口，舉行一場大型的飆車活動。

網上流傳片段所見，槍聲響起後，有人躺在馬路上，有圍觀者上前檢查他的情況，不過他並沒有反應。

警方相信，該名24歲的奧克蘭男子中槍後倒地，並被附近一輛汽車輾過，他被證實死亡。

警方指，這場飆車活動大約有500輛車參與，期間發生多宗槍擊案，這只是其中一宗，另外有多兩人在不同的槍擊案中受傷，傷者並沒有關連。

亦有網上片段顯示，有人在飆車活動上亮出手槍搶劫圍觀者。

有鄰居表示，這個路段常常有飆車活動，間中會聽到槍聲，感到非常糟糕，她經常投訴，但一點改善都沒有，她指應該會搬離奧克蘭。

代表該區的市議員Loren Taylor表示，區內一直有非法飆車的問題，但問題是有幾百輛車參與飆車，當局只扣押到4到6輛車。

大部分圍觀飆車的民眾，並沒有向警方報告案發資料，槍手行兇動機成疑，調查員亦未太多頭緒，未拘捕任何人。

根據線報顯示，奧克蘭或者將會再舉行大型飆車活動，警察局已強制警員加班，巡視市內所有飆車黑點，奧克蘭警察局一直面對警員短缺的問題，局裡有665名警員，每個月有5至8名警員離職。

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