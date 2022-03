奧克蘭行非法飆車活動演變成槍擊案 一死兩傷

【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)星期六清晨舉行非法飆車活動,有大批民眾圍觀,活動演變成暴力事件,有多人開槍,造成一死兩傷,警方仍未拘捕任何人,但已經下令警員加班巡邏市內飆車黑點,希望同樣的事件不再發生。

非法飆車活動現場傳來一輪又一輪的槍聲,警方表示,星期六清晨約2時半,在接近High Street 42街近880高速公路北行線入口,舉行一場大型的飆車活動。

網上流傳片段所見,槍聲響起後,有人躺在馬路上,有圍觀者上前檢查他的情況,不過他並沒有反應。

警方相信,該名24歲的奧克蘭男子中槍後倒地,並被附近一輛汽車輾過,他被證實死亡。

警方指,這場飆車活動大約有500輛車參與,期間發生多宗槍擊案,這只是其中一宗,另外有多兩人在不同的槍擊案中受傷,傷者並沒有關連。

亦有網上片段顯示,有人在飆車活動上亮出手槍搶劫圍觀者。

有鄰居表示,這個路段常常有飆車活動,間中會聽到槍聲,感到非常糟糕,她經常投訴,但一點改善都沒有,她指應該會搬離奧克蘭。

代表該區的市議員Loren Taylor表示,區內一直有非法飆車的問題,但問題是有幾百輛車參與飆車,當局只扣押到4到6輛車。

大部分圍觀飆車的民眾,並沒有向警方報告案發資料,槍手行兇動機成疑,調查員亦未太多頭緒,未拘捕任何人。

根據線報顯示,奧克蘭或者將會再舉行大型飆車活動,警察局已強制警員加班,巡視市內所有飆車黑點,奧克蘭警察局一直面對警員短缺的問題,局裡有665名警員,每個月有5至8名警員離職。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。