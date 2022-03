司法部起訴JHL Biotech兩名前高管涉嫌盜取Genentech商業機密（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過,聯邦司法部起訴前台灣生物製藥公司喜康生技(JHL Biotech)的兩名前任行政高管,他們涉嫌盜取Genentech生物科技公司的商業機密,使自己的公司獲益,法庭宣判兩名被告的刑罰。

兩名被告分別是74歲南加州Rancho Santa Fe居民Racho Jordanov,他是前JHL Biotech的共同創辦人和首席執行官,還有73歲南舊金山(南三藩市)居民Rose Lin,她是前JHL Biotech共同創辦人和首席營運官。

根據認罪協議,他們被控盜竊商業機密以及詐騙罪名,兩人承認控罪。

一名舊金山聯邦法庭法官判兩人入獄12個月零1日,獲釋之後監守行為36月,其中Jordanov在監守行為期間,有9個月要關在家中(home confinement)。

根據起訴文件,兩名被告2012年共同創辦JHL Biotech,總部設在台灣的竹北,並在中國武漢和南加州設有辦公室。

兩人被控最早從2008年開始,參與詐騙竊取Genentech公司的機密資料,以幫助自己的公司秘密加速研發和生產類似的生物科技產品,或非專利版本的藥物。

司法部指出,2014年,被告Rose Lin暗中聘用當時在Genentech全職工作的首席科學家Xanthe Lam為自己的公司效勞,從Genentech盜取機密資訊,為了掩飾這項工作關係,被告向這名科學家的丈夫Allen Lam支付酬勞。

聯邦司法部表示,Xanthe Lam和她的丈夫Allen Lam對於涉及這宗案件有關控罪,已於去年7月承認控罪,包括串謀從Genentech盜竊商業和貿易機密,並將機密資料交給JHL Biotech公司。

