東航132人昆明飛廣州客機廣西墜毀 習近平：全力組織搜救

【有線新聞】

東方航空一架載有132人的客機由昆明飛往廣州途中在廣西墜毀，截至星期一晚未知傷亡情況。國家主席習近平要求全力組織搜救，妥善處置善後，加強民航安全隱患排查。

有在附近企業閉路電視拍到懷疑客機墜落的一刻，畫面見到飛機完全失去動力，機頭垂直向下，直衝落到山上。其他網上片段見到，客機失事後跌落山頭導致山火，冒出濃煙。

據央視報道，東航一架航班編號MU5735載著123名旅客和9名機組人員的波音737-800客機，周一下午一點許由昆明出發飛往廣州途中在廣西梧州藤縣失事墜毀。有民眾亦拍到有寫著中國東方航空的飛機碎片跌落地上。

藤縣政府工作人員說：「所有的部門已經過去了，到現場了，主要因為是山區，現在具體的情況還不了解。」

由消防提供的航拍片段見到山頭被客機撞擊之後的情況，見不到大件的殘骸。有內地傳媒引述一位參與現場救援的村幹部稱，發生事故的飛機已完全解體，現場看不到遇難者的遺體。

這架是懷疑出事的客機據報機身編號B-1791，周一下午1時15分由昆明機場起飛，原定下午3時05分，抵達廣州白雲國際機場。

有航班監測網站資料顯示，客機本來一直在約8800米高度飛行，之後突然失速並急降。央視報道，到下午2時38分左右與地面失去聯絡並墜毀。

據了解客機機齡6年多，2015年6月交付東航，目前東航網站已經轉成黑白色。

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