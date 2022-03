東航132人昆明飛廣州客機廣西墜毀 習近平：全力組織搜救

【有線新聞】

東方航空一架載有132人的客機由昆明飛往廣州途中在廣西墜毀,截至星期一晚未知傷亡情況。國家主席習近平要求全力組織搜救,妥善處置善後,加強民航安全隱患排查。

有在附近企業閉路電視拍到懷疑客機墜落的一刻,畫面見到飛機完全失去動力,機頭垂直向下,直衝落到山上。其他網上片段見到,客機失事後跌落山頭導致山火,冒出濃煙。

據央視報道,東航一架航班編號MU5735載著123名旅客和9名機組人員的波音737-800客機,周一下午一點許由昆明出發飛往廣州途中在廣西梧州藤縣失事墜毀。有民眾亦拍到有寫著中國東方航空的飛機碎片跌落地上。

藤縣政府工作人員說:「所有的部門已經過去了,到現場了,主要因為是山區,現在具體的情況還不了解。」

由消防提供的航拍片段見到山頭被客機撞擊之後的情況,見不到大件的殘骸。有內地傳媒引述一位參與現場救援的村幹部稱,發生事故的飛機已完全解體,現場看不到遇難者的遺體。

這架是懷疑出事的客機據報機身編號B-1791,周一下午1時15分由昆明機場起飛,原定下午3時05分,抵達廣州白雲國際機場。

有航班監測網站資料顯示,客機本來一直在約8800米高度飛行,之後突然失速並急降。央視報道,到下午2時38分左右與地面失去聯絡並墜毀。

據了解客機機齡6年多,2015年6月交付東航,目前東航網站已經轉成黑白色。

