華埠白蘭地鐵站提供舖位予小商業申請 4月6日截止投標（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)華埠白蘭地鐵站計劃本年秋季正式啟用,地鐵站將會提供兩間舖位予華埠小生意申請,舖位投標將會於4月6日截止申請。

舊金山市參事佩斯金(Aaron Peskin)與交通局代表指出,華埠白蘭地鐵站正式啟用之後,將會推動華埠經濟及帶來更多人流,地鐵站內有兩間舖位公開招租,一間為大約145平方呎適合用作餐飲業,可以賣咖啡或珍珠奶茶,另一間較大的234平方呎舖位就適合零售生意,例如是乾貨舖。

佩斯金表示,市府會根據舖位大小收取每呎3美元,月租會是商戶每月收入的5%。

佩斯金說:「投標計劃將於4月6日正午截止申請,市民可以致電市府,會有專人翻譯解答他們的問題,租約將會是4年,適合一些有從商經驗的人。」

他表示,地鐵站位於Stockton夾Washington街,屬於華埠的中心,所以此地點再好不過。

興建中央地鐵的工程,多年來影響著附近商戶的生意,有商戶領袖表示,希望市府幫助小商業廣泛宣傳如何投標地鐵站的舖位。

華埠商戶聯會會長邵旗謙說:「但是我希望能夠有多點資料給我們,能夠讓我們知道如何去租這間鋪,如何去裝修等諸如此類的事如何去做。」

舊金山安老自助處代表說,他們會為有興趣投標的市民提供翻譯,及填寫招標計劃書等的幫助。

安老自助處職員陳嘉瑤說:「希望我們的加入可以令你不會太擔心,自己寫不到英文或者如何去寫一個計劃書,希望這是我們能幫助大家的。」

安老自助處辦公室地址位於601 Jackson街,亦可以致電(415) 677-7500預約時間。

