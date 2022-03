南加煉油廠雖恢復全面生產 灣區汽油價格仍高企

【KTSF】

雖然位於洛杉磯的PBF煉油廠正努力恢復全面生產,但灣區舊金山(三藩市)油站的普通無鉛汽油,價格越來越接近每加侖6元。

據汽車協會(AAA)稱,Marin縣的價格最高,一加侖普通無鉛汽油的平均價格為5.926元,Napa緊隨其後,價格為每加侖5.923元,舊金山為5.916元。

在全加州範圍內,汽油平均價格上升到5.835元,與一年前的每加侖3.875元相比,絕對對大家的錢包造成嚴重打擊。

汽油業界專家指出,因為對俄羅斯入侵烏克蘭而實施的制裁,是汽油價格上漲的主要推動力,但其它因素也發揮了作用,例如夏季的來臨,和南加州的煉油廠問題。

位於洛杉磯Torrance 的PBF煉油廠表示,它們在3月6日停電後,一個關鍵裝置在重啟時遇到了問題,導致燃油供應出現問題,繼續對當地的天然氣價格構成壓力。

與此同時,AAA發言人表示,星期六的原油價格已反彈至每桶100美元以上。

儘管數週以來,油價漲幅一直保持穩定,但最近價格上漲的幅度其實有所放緩。

汽油網站GasBuddy的石油分析主管Patrick表示,在過去兩周全國平均水平大幅上漲之後,過去幾天平均天然氣價格開始緩慢下降,似乎已經見頂。

他表示,雖然下降可能是短暫的,情況仍然不穩定,再次上漲仍然很有可能。

另一方面,一群民主黨議員提出了一項計劃,向每個加州納稅人提供400元的汽油回扣,以幫助支付增加的汽油成本,該計劃將利用加州90億元的預算盈餘,為退稅提供資金,估計將耗資5.67億元。

