聯合國估計1900平民戰事中傷亡 俄大使再否認攻擊平民

聯合國指俄烏戰事至今造成1900名平民傷亡,當中有數十名小童及醫護喪生,醫療物資未能運到戰亂城市,擔心會令新型肺炎和其他病人的病情惡化。

聯合國安理會開會討論烏克蘭人道危機,美國、烏克蘭等國家狠批俄羅斯多次攻擊平民及婦孺。

美國駐聯合國大使托瑪斯-格林菲爾德說:「俄軍前一天向馬里烏波爾投下威力巨大的炮彈,擊中有數以百計平民藏身的劇院,劇院有俄文寫著兒童的字眼,從空中可見劇院前後均有很大的白色字,但俄軍毫不理會仍轟炸。」

戰事至今三星期,聯合國人權事務高級專員辦事處記錄到逾720名平民死亡,當中52人是兒童,另外逾1100人受傷,估計實際死傷數字可能更高。

有份出席會議的世衛總幹事譚德塞批評,針對醫療設施的攻擊違反國際人權法,又指醫療物資未能送到多個城市,擔心危及癌症、心血管病等病人,新型肺炎疫情亦可能會惡化。

聯合國難民高級專員辦事處則憂慮,現時逃難出國的人九成是婦孺,可能引發販賣人口或不同形式侵犯等罪行。

俄羅斯駐聯合國大使在會上再次否認俄軍攻擊平民和兒童,又稱會再提出新證據,證明美國在烏克蘭設生物實驗室。

而原本已草擬好一份關於烏克蘭人道援助的決議草案,由於內文對入侵烏克蘭隻字未提,預料不會獲得通過而決定暫時擱置表決。

