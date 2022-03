【KTSF】

早前有舊金山(三藩市)校區老師連夜留守於舊金山聯合校區 (SFUSD) 總部,抗議校區拖欠過百名員工的薪金,經過四晚留守後,教師工會與校區終於就薪金問題達成共識。

教師工會代表指,校區承諾受影響的老師會於本星期五前收到被拖欠的薪金,如果電腦系統未來再出現故障,老師會於三天內收到薪金。

老師亦可以於電腦系統中,用疫情特定編碼,在因病缺席的日子繼續獲得薪金。

當老師被拖欠薪金,每天更會得到15%的利息,校區都會負責支付,因拖糧導致老師未能及時支付信用卡帳單或按揭貸款而衍生的罰款。

校區自1月起改用新系統支付薪金,而系統出錯導致欠薪問題。

