舊金山衛生局警告最近在可卡因等毒品發現芬太尼

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)公共衛生局的官員向公眾發出警告,指出最近在可卡因等藥物中發現芬太尼。

芬太尼是一種可以高度上癮的合成鴉片類藥物,亦是美國人濫用毒品致死的主要原因。

根據衛生官員表示,僅在過去兩週內,就有12人以為服用可卡因毒品消遣,卻出現服用過量的癥狀,後來證實當中混合了芬太尼,其中三人於3月5日被發現,死在舊金山Mission區的一間公寓內。

目前美國人服用藥物過量有上升趨勢,而發生在舊金山的過量服用芬太尼案件,自2015年以來亦每年都呈指數增長。

市府的數據顯示,在2021年,舊金山共有474人死於與芬太尼過量服用有關,芬太尼通常以白色粉末形式出售,看起來類似可卡因,或“冰毒”甲基安非他命。

衛生官員說,外觀上的相似之處,可能對那些打算只是吸食可卡因或冰毒來消遣的人會帶來致命後果。

舊金山公共衛生局敦促,那些將非法藥物用作消遣的人必須謹慎,衛生官員建議使用可卡因或冰毒等非法藥物的人,要為自己配備納洛酮,並學習如何使用它。

納洛酮是一種解毒劑,一般會用作鴉片類藥物中毒,所引起呼吸困難的解藥,可以在藥店非處方購買,通常以噴鼻劑的形式出售。

此外,公共衛生局建議,吸毒者避免單獨使用非法藥物,也不要與其他人同時一齊吸毒,若然一定要吸毒,為小心起見,在一開始時可以服用小的劑量作為測試,並使用可以識別芬太尼的試紙。

不過衛生官員表示,芬太尼試紙並不是百分百準確,它應與其他的安全措施一起使用。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。