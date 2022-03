【KTSF】

舊金山(三藩市)Bernal Heights發生一宗入屋搶劫案。

警方表示,在3月16日晚上8點41分左右接到報案,Ingleside警察分局警員趕到Gates Street現場,警方表示,疑犯非法進入32歲亞裔女受害人家中,當受害人質問疑犯時,疑犯推撞受害人,其後疑犯拿出一把刀索取金錢。

當時受害人擔心自己的生命安全,所以服從疑犯,疑犯得手後就逃離現場,受害人在現場接受治療,並沒有生命危險。

警方呼籲任何人如有相關消息,請聯絡警方,電話:(415) 575-4444。

