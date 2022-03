Santa Clara縣衛生官員提醒民眾隨時為新一波疫情做準備（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

隨著新冠疫情影響人們生活步入第三年,Santa Clara縣衛生官員表示,縱然病例下降,但是病毒還沒有離開大家,應該為隨時會出現的新一波疫情做好準備。

Santa Clara縣目前的七天平均單日確診病例是186例,而1月Omicron變種疫情高峰期的七天平均單日確診病例是3,882,雖然個案大幅減少,但是縣公共衛生主任Sara Cody表示,不要以為疫情即將結束。

Cody說:「我們目前還是處在全球流行疫情中,即使外頭很多人訊息傳達著,人們已經走出疫情,但是病毒還沒有離開大家,這病毒繼續在變異中,並在世界不同角落出現,我們必須繼續做目前正在做的事,互相照顧、確保大家安全。」

至於目前出現的Omicron BA.2病毒株,在南韓和西歐一些地方掀起新一波疫情,聯邦疾控中心(CDC)也在全國的污水樣本中發現病毒,Cody表示,Omicron BA.2變種病毒株,先是在1月25日在縣內出現,但是還沒有導致疫情加劇,而病毒目前集中在縣的北部出現。

Cody指出,Santa Clara縣居民目前已經有超過85%已經接種完整疫苗,當中有超過70%人也打了加強針,這就是民眾積極遵守衛生官員的指引。

Santa Clara縣直到目前為止,有2,180個死亡病例,要是居民不配合的話,將會有多一倍的居民染疫死亡。

Cody呼籲,為了應對未來可能出現的新一波疫情,民眾現在應該訂購家用病毒檢測,和備有有充足的口罩。

