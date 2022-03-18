Santa Clara縣衛生官員提醒民眾隨時為新一波疫情做準備（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

隨著新冠疫情影響人們生活步入第三年，Santa Clara縣衛生官員表示，縱然病例下降，但是病毒還沒有離開大家，應該為隨時會出現的新一波疫情做好準備。

Santa Clara縣目前的七天平均單日確診病例是186例，而1月Omicron變種疫情高峰期的七天平均單日確診病例是3,882，雖然個案大幅減少，但是縣公共衛生主任Sara Cody表示，不要以為疫情即將結束。

Cody說：「我們目前還是處在全球流行疫情中，即使外頭很多人訊息傳達著，人們已經走出疫情，但是病毒還沒有離開大家，這病毒繼續在變異中，並在世界不同角落出現，我們必須繼續做目前正在做的事，互相照顧、確保大家安全。」

至於目前出現的Omicron BA.2病毒株，在南韓和西歐一些地方掀起新一波疫情，聯邦疾控中心（CDC）也在全國的污水樣本中發現病毒，Cody表示，Omicron BA.2變種病毒株，先是在1月25日在縣內出現，但是還沒有導致疫情加劇，而病毒目前集中在縣的北部出現。

Cody指出，Santa Clara縣居民目前已經有超過85%已經接種完整疫苗，當中有超過70%人也打了加強針，這就是民眾積極遵守衛生官員的指引。

Santa Clara縣直到目前為止，有2,180個死亡病例，要是居民不配合的話，將會有多一倍的居民染疫死亡。

Cody呼籲，為了應對未來可能出現的新一波疫情，民眾現在應該訂購家用病毒檢測，和備有有充足的口罩。

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