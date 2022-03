布林肯警告普亭變得絕望之際 或使用化武攻擊烏克蘭

【KTSF】

俄烏戰事持續猛烈攻勢,美國國務卿布林肯週四警告說,俄羅斯總統普亭變得絕望之際,他有可能使用化學武器攻擊烏克蘭。

布林肯週四表示,俄羅斯在烏克蘭的暴行,等同戰爭罪行,他又警告說,受到世界制裁變得越來越孤立的普亭如果逼到絕境,有可能使用化學武器攻擊烏克蘭。

布林肯說:「我們強烈感到俄羅斯下一步,相信莫斯科可能佈局使用化武,然後嫁禍烏克蘭,以便加劇攻擊烏克蘭人民。」

布林肯又說,美國相信俄羅斯將會向私人軍事組織和外國招聘僱傭兵到烏克蘭作戰,他指出,普亭在週末承認,從中東及其他地方招聘額外部隊,反映出俄軍的戰況未如他想像中這麼好。

布林肯又警告說,俄軍部隊有可能系統性地綁架當地官員,然後用傀儡官員取代他們,最近有兩個城市的市長被綁架就是最好的例子。

布林肯形容,這種是恐怖手段,就是捉拿地方官員,撤換地方政府,然後用親俄代理人取代這些官員。

布林肯又進一步猜測俄國的策略,就是當俄軍攻陷烏克蘭城市後,莫斯科就可能加插俄國官員入烏克蘭當地政府,並且聲稱是前來經濟支援,企圖說服民眾知道,他們是依靠莫斯科來生存。

另外,聯合國資料顯示,俄烏戰事以來,已造成超過2千名平民死傷,當中有780人死亡,相信實際數字遠遠超過這個人數。

聯合國說,這些傷亡主要是由重型炮彈、火箭和導彈等爆炸性武器造成,俄國外交部就聲稱,俄軍不會攻擊城市。

另外,根據倫敦一個智庫研究員指出,俄烏戰事纒繞至今,以及俄國受到西方加緊制裁下,有部份俄國人可能會反對戰爭,或同情西方國家,以為普亭會因此立場軟化,但這個就估錯了,因為根據普亭最近向他的權力核心官員喊話,似乎表明,不要作他想,因為大家都是同坐一條船,普亭說「如果他倒下,大家都不好過」。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。