【KTSF】

灣區星期六預料下雨,接著下來會出現炎熱的天氣,下星期二部分地區氣溫將高達華氏80度。

灣區星期四晴朗乾燥,星期六一股冷鋒會快速掠過灣區,帶來降雨,不過雨勢不大,下雨會導致路面濕滑,以及影響週末戶外活動。

下雨天之後,一股高氣壓星期日和星期一將迅速形成,會推高氣溫,預測星期二、三天氣炎熱,南灣和內陸地區最高氣溫達到華氏80度,北灣會更熱,部分地區最高氣溫85度,而舊金山日間氣溫也有70多度。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。