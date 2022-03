俄軍持續轟炸烏克蘭多個城市 普京再提停火條件

【有線新聞】

俄烏戰事持續,俄軍轟炸首都基輔以及多個主要城市,俄羅斯總統普京再提出停火條件,包括烏克蘭必須成為中立國,烏克蘭亦可能要放棄東部地區主權。

戰事持續三星期,俄軍轟炸未停,首都基輔一個倉庫被俄軍擊中起火,大批消防員到場救火,火場面積達一萬平方米。

南部馬里烏波爾一間有過千婦孺避難的劇院日前被俄軍轟炸,當局正加緊清理瓦礫,救出多名生還者。官員指劇院建有能抵受空襲的地庫,相信能抵受空襲。

當地居民現時沒水電用,也不能對外通訊,世衛指聯合國人道援助車隊未能進入馬里烏波爾和蘇梅,又指俄軍針對醫院和醫療設施轟炸超過40次,造成數十人死傷。

俄羅斯總統普京和土耳其總統埃爾多安通電話,英國廣播公司引述埃爾多安的幕僚報道,普京重申停火要達到的要求,包括烏克蘭必須成為中立國、不能加入北約、解除武裝、去納粹化、不能變成俄羅斯威脅,亦要採取措施保護俄語,幕僚相信這些要求不難達到。

至於另一些要求幕僚沒詳細說明,但相信包括要求烏克蘭放棄東部頓巴斯地區主權,承認克里米亞是俄羅斯一部分,普京認為這部分要求要和烏克蘭總統澤連斯基面對面商討。

澤連斯基感謝美國提供更多軍事援助對抗俄軍,但不會公布詳情,以免被俄羅斯知悉,強調和八年前俄羅斯吞併克里米亞時相比,烏克蘭已是完全不同的國家,國防力量大大提升。

