普田罕有出席萬人愛國集會 讚揚俄軍在烏克蘭軍事行動

【KTSF 張麗月報導】

俄羅斯總統普田出席莫斯科的萬人愛國集會，普田又讚揚俄軍在烏克蘭的軍事行動。

普田罕見地公開露面，他出席在莫斯科國家體育館舉行的萬人愛國集會，民眾揮舞國旗慶祝。

這個集會，一方面紀念俄國吞併克里米亞半島八週年，另一方面普田藉此激勵士氣，普田讚揚俄軍在烏克蘭的軍事行動，俄國將會在烏克蘭勝出。

普田說，俄國人民已經很久時間從未如此團結過，他又說，俄軍在烏克蘭和在東部分離的頓巴斯地區的軍事行動，就是要結束人民的苦難，和結束種族滅絕，在一個橫額寫著”沒有納粹主義的世界”下，普田指出，俄羅斯肯定可以在烏克蘭實現所有計劃。

對於俄國吞併克里米亞，烏克蘭認為是非法，西方國家也不承認。

另外，俄烏雙方的停火談判方面，俄國代表團團長說，雙方的分歧已經縮窄了，但烏克蘭方就說，烏克蘭的立場仍然不變，就是俄國必須先行撤軍。

烏克蘭內政部長對美聯社表示，俄軍回到23日前開戰前的位置，然後以這一點為起點開始談判，俄國要烏克蘭修憲，永遠中立，永遠不加入北約，美聯社也引述總統府一名匿名官員透露，烏克蘭正準備討論一個中立地位，條件是要俄國立下有約束力的安全保證。

戰事進入第23日，美國與英國的情報都指，俄軍蒙受巨大的損失、後勤補給又嚴重不足，加上烏克蘭人士氣高昂，頑抗到底，俄軍的攻勢因此進展不大，但俄軍維持圍城戰略，不斷的重炮轟炸之下，多個包括哈爾科夫、切爾尼格夫、馬里烏波爾等城市遭到嚴重破壞，人命傷亡也巨大。

俄軍週三炮轟馬里烏波爾一座有上千人避難的劇院，救援人員搜救一批生還者，但至現時為止仍未能確定傷亡人數。

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