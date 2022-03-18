普田罕有出席萬人愛國集會 讚揚俄軍在烏克蘭軍事行動

March 18, 2022 國際新聞, 新聞, 熱點關注
(Kremlin.ru / CC BY 4.0)

【KTSF 張麗月報導】

俄羅斯總統普田出席莫斯科的萬人愛國集會，普田又讚揚俄軍在烏克蘭的軍事行動。

普田罕見地公開露面，他出席在莫斯科國家體育館舉行的萬人愛國集會，民眾揮舞國旗慶祝。

這個集會，一方面紀念俄國吞併克里米亞半島八週年，另一方面普田藉此激勵士氣，普田讚揚俄軍在烏克蘭的軍事行動，俄國將會在烏克蘭勝出。

普田說，俄國人民已經很久時間從未如此團結過，他又說，俄軍在烏克蘭和在東部分離的頓巴斯地區的軍事行動，就是要結束人民的苦難，和結束種族滅絕，在一個橫額寫著”沒有納粹主義的世界”下，普田指出，俄羅斯肯定可以在烏克蘭實現所有計劃。

對於俄國吞併克里米亞，烏克蘭認為是非法，西方國家也不承認。

另外，俄烏雙方的停火談判方面，俄國代表團團長說，雙方的分歧已經縮窄了，但烏克蘭方就說，烏克蘭的立場仍然不變，就是俄國必須先行撤軍。

烏克蘭內政部長對美聯社表示，俄軍回到23日前開戰前的位置，然後以這一點為起點開始談判，俄國要烏克蘭修憲，永遠中立，永遠不加入北約，美聯社也引述總統府一名匿名官員透露，烏克蘭正準備討論一個中立地位，條件是要俄國立下有約束力的安全保證。

戰事進入第23日，美國與英國的情報都指，俄軍蒙受巨大的損失、後勤補給又嚴重不足，加上烏克蘭人士氣高昂，頑抗到底，俄軍的攻勢因此進展不大，但俄軍維持圍城戰略，不斷的重炮轟炸之下，多個包括哈爾科夫、切爾尼格夫、馬里烏波爾等城市遭到嚴重破壞，人命傷亡也巨大。

俄軍週三炮轟馬里烏波爾一座有上千人避難的劇院，救援人員搜救一批生還者，但至現時為止仍未能確定傷亡人數。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


1 × three =