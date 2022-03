普田罕有出席萬人愛國集會 讚揚俄軍在烏克蘭軍事行動

【KTSF 張麗月報導】

俄羅斯總統普田出席莫斯科的萬人愛國集會,普田又讚揚俄軍在烏克蘭的軍事行動。

普田罕見地公開露面,他出席在莫斯科國家體育館舉行的萬人愛國集會,民眾揮舞國旗慶祝。

這個集會,一方面紀念俄國吞併克里米亞半島八週年,另一方面普田藉此激勵士氣,普田讚揚俄軍在烏克蘭的軍事行動,俄國將會在烏克蘭勝出。

普田說,俄國人民已經很久時間從未如此團結過,他又說,俄軍在烏克蘭和在東部分離的頓巴斯地區的軍事行動,就是要結束人民的苦難,和結束種族滅絕,在一個橫額寫著”沒有納粹主義的世界”下,普田指出,俄羅斯肯定可以在烏克蘭實現所有計劃。

對於俄國吞併克里米亞,烏克蘭認為是非法,西方國家也不承認。

另外,俄烏雙方的停火談判方面,俄國代表團團長說,雙方的分歧已經縮窄了,但烏克蘭方就說,烏克蘭的立場仍然不變,就是俄國必須先行撤軍。

烏克蘭內政部長對美聯社表示,俄軍回到23日前開戰前的位置,然後以這一點為起點開始談判,俄國要烏克蘭修憲,永遠中立,永遠不加入北約,美聯社也引述總統府一名匿名官員透露,烏克蘭正準備討論一個中立地位,條件是要俄國立下有約束力的安全保證。

戰事進入第23日,美國與英國的情報都指,俄軍蒙受巨大的損失、後勤補給又嚴重不足,加上烏克蘭人士氣高昂,頑抗到底,俄軍的攻勢因此進展不大,但俄軍維持圍城戰略,不斷的重炮轟炸之下,多個包括哈爾科夫、切爾尼格夫、馬里烏波爾等城市遭到嚴重破壞,人命傷亡也巨大。

俄軍週三炮轟馬里烏波爾一座有上千人避難的劇院,救援人員搜救一批生還者,但至現時為止仍未能確定傷亡人數。

