報告指加州仍陷嚴重乾旱 情況可能惡化（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

國家海洋和大氣管理局(NOAA)剛發表的一份報告指出,加州目前處於嚴重乾旱中,而未來幾個月的乾熱天氣,也會導致加州的乾旱情況惡化。

NOAA預測,從春天到夏天初期,加州氣溫會高於平均溫度,下雨量也會減少,這將增加山火風險,同時積雪量也低於平均,從現在到4月已經沒有很多時間可以增加積雪。

加州破紀錄的乾旱已經持續兩年,去年10月和12月的大量降雨和降雪,似乎提供可以結束乾旱的機會,但是1月和2月幾乎沒有下雨,再度讓加州陷入乾旱中,這也將是加州步入第三年的乾旱。

Sierra山區今年的1月和2月,也是自1921年開始記錄以來最乾燥、沒有下雨的一年。

NOAA的另外一份報告也指出,加州目前有93%地區處於嚴重乾旱中,比上個星期的87%來得高。

而加州極度乾旱的地方,也從上星期的13%,增加到目前的35%,這包括北灣的Sonoma縣北部,和再北的Mendocino縣,還有San Joaquin山谷,那裡的農夫已經處於缺水的狀況中。

在灣區,所有九個縣都處於嚴重乾旱。

NOAA指出,從4月開始的7個月,也就是直到今年尾的冬季,天氣還是會熱與乾,而土壤和草木也會乾枯到危險的水平,提高山火危險。

NOAA也證實,地球從1880年開始,記錄到的最熱的十年,全都在2005年以後,顯然現在的乾旱比以前的乾旱來得更加嚴重。

而減少的水資源也會影響民眾,因此在用水方面,例如在澆水也會受到限制,用水過多也需要支付更高的水費。

