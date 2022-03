涉槍殺日裔電視台保安三疑犯 一人仍在逃

【KTSF 李廷英報導】

奧克蘭警方在週四下午交待警方對去年11月24日,電視台保安兼前警員Kevin Nishita槍殺事件的最新調查,確定了此案有三名嫌疑人,當中其中一名仍然在逃。

奧克蘭警察局長LeRonne L. Armstrong說,第一名嫌疑人是25歲的舊金山(三藩市)居民Shadihia Mitchell,他在週三被美國法警拘留,而Alameda縣地檢處起訴他殺人罪。

此外,Armstrong透露,第二名嫌疑人是24歲的Hershel Hale,他於2月9日因殺人罪被捕,而當時他被關押在舊金山縣監獄。

Armstrong又指,警察局正在尋求公眾的幫助,來尋找第三名嫌疑人,他是27歲,被指控犯有殺人罪的Laron Gilbert,他仍然在逃。

警方還證實,Gilbert在Nishita命案發生之後,在另一個縣因其他罪行違反假釋規定而一度被拘留,但隨後獲得釋放。

這三名嫌疑人都曾涉及重罪而被定罪,週三警方正式宣布起訴他們。

