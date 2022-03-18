涉槍殺日裔電視台保安三疑犯 一人仍在逃

【KTSF 李廷英報導】

奧克蘭警方在週四下午交待警方對去年11月24日，電視台保安兼前警員Kevin Nishita槍殺事件的最新調查，確定了此案有三名嫌疑人，當中其中一名仍然在逃。

奧克蘭警察局長LeRonne L. Armstrong說，第一名嫌疑人是25歲的舊金山（三藩市）居民Shadihia Mitchell，他在週三被美國法警拘留，而Alameda縣地檢處起訴他殺人罪。

此外，Armstrong透露，第二名嫌疑人是24歲的Hershel Hale，他於2月9日因殺人罪被捕，而當時他被關押在舊金山縣監獄。

Armstrong又指，警察局正在尋求公眾的幫助，來尋找第三名嫌疑人，他是27歲，被指控犯有殺人罪的Laron Gilbert，他仍然在逃。

警方還證實，Gilbert在Nishita命案發生之後，在另一個縣因其他罪行違反假釋規定而一度被拘留，但隨後獲得釋放。

這三名嫌疑人都曾涉及重罪而被定罪，週三警方正式宣布起訴他們。

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