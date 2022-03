【KTSF】

國會眾議院週四以壓倒性票數通過議案,終止美國與俄羅斯和白俄的正常貿易關係,下一步議案會提交參議院審議表決,一旦成為法律,總統拜登就可以對俄國更多產品實施更高的關稅,將會進一步打擊俄國的經濟,意味著日後進口俄國某些鋼材、鋁金屬和夾板等產品將會更加昂貴。

這些廣泛貿易制裁行動包括美國連同歐盟以及七國集團國家,取消給予俄國最惠國待遇,目前美國已經採取步驟,禁止入口俄國的石油、液態天然氣、煤炭、海鮮、酒類和鑽石。

俄羅斯在2012年加入世貿組織(WTO),根據世貿組織規例,每個成員國可以向所有會員國提供最低的關稅率。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。