有議員提議向加州納稅人退400元汽油稅 市民看法如何（視頻）

【KTSF 李廷英報導】

灣區油價持續高企,有數名民主黨籍州議員就提議向所有加州納稅人提供400元的汽油稅退稅,市民對此有甚麼意見呢?

開貨車的Tomek表示,400元的汽油退稅幫助不大。

Tomek說:「400元?我要付600元才能入滿這架貨車,所以400元退稅沒有甚麼用,這十分誇張,我不明白為什麼油價會上漲這麼多。」

這間油站位於中半島San Bruno市,根據GasBuddy網站提供的數據,這是灣區其中一間油價最貴的油站,普通汽油每加侖6.39元,而最貴就達至每加侖6.59元。

州議員建議動用州府450億元盈餘當中的90億元,向每個納稅人發放400元退稅,無論是電車、汽油車司機,甚至乘搭交通工具的市民都會有份。

灣區市民Iyannah說:「一筆過的400元根本就不足夠,市民每天開車上班於汽油的支出,像你說400元更會派發給沒有車的人,這十分荒謬,浪費金錢。」

灣區市民Brian說:「400元短期來說當然有好處,但長期來說我會想油價下降。」

Tomek說:「我認為政府應該派更多錢給商業車輛,我不認為他們應該派錢給電車司機,因為電車跟汽油沒有任何關係。」

Iyannah說:「我認為政府應該將油價降低,市民每天都開車上班上學,這是個一定要注視的問題,一筆過的400元對於每天開車的上班族根本沒有用,這十分荒謬,就像戲弄我們上班族一樣,這並不公平。」

計劃現仍處於非常早期的階段。

