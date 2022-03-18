有議員提議向加州納稅人退400元汽油稅 市民看法如何（視頻）

【KTSF 李廷英報導】

灣區油價持續高企，有數名民主黨籍州議員就提議向所有加州納稅人提供400元的汽油稅退稅，市民對此有甚麼意見呢？

開貨車的Tomek表示，400元的汽油退稅幫助不大。

Tomek說：「400元？我要付600元才能入滿這架貨車，所以400元退稅沒有甚麼用，這十分誇張，我不明白為什麼油價會上漲這麼多。」

這間油站位於中半島San Bruno市，根據GasBuddy網站提供的數據，這是灣區其中一間油價最貴的油站，普通汽油每加侖6.39元，而最貴就達至每加侖6.59元。

州議員建議動用州府450億元盈餘當中的90億元，向每個納稅人發放400元退稅，無論是電車、汽油車司機，甚至乘搭交通工具的市民都會有份。

灣區市民Iyannah說：「一筆過的400元根本就不足夠，市民每天開車上班於汽油的支出，像你說400元更會派發給沒有車的人，這十分荒謬，浪費金錢。」

灣區市民Brian說：「400元短期來說當然有好處，但長期來說我會想油價下降。」

Tomek說：「我認為政府應該派更多錢給商業車輛，我不認為他們應該派錢給電車司機，因為電車跟汽油沒有任何關係。」

Iyannah說：「我認為政府應該將油價降低，市民每天都開車上班上學，這是個一定要注視的問題，一筆過的400元對於每天開車的上班族根本沒有用，這十分荒謬，就像戲弄我們上班族一樣，這並不公平。」

計劃現仍處於非常早期的階段。

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