Fremont市Motel 6將改建為無家者居所 惹居民反對

【KTSF 萬若全報導】

東灣Fremont市已向州府提出補助申請,將在Motel 6改建成Homekey,引起當地居民的反對。

佛利蒙的Homekey選址是Research Ave 46101 的Motel 6,該旅館位於680公路旁,距離880公路也很近,一英里內有大華99超市、小台北廣場等小學、老人中心及更多的住宅。

佛利蒙居民羅平說:「這個項目建的地點非常不合適,因為這個地方方圓一英里之內,有四個大的商業中心,還有兩千多名學生,還有幾個老人中心,所以在小孩跟老人密集出現的地方,建一個這樣有安全隱患的項目,我們真的覺得不思議。」

2018年佛利蒙宣布出現住房危機,但是收容所及可負擔房屋始終跟不上需求,疫情期間,州府宣布Homekey計畫,為無家可歸人士提供永久居所。

今年1月18日,佛利蒙市議會一致投票通過申請4020萬的Homekey補助金,在四個選址中,因為Motel 6有156個房間,改建成本最低而被選中,但是居民說,市府都沒有跟居民溝通。

佛利蒙居民說:「市議會應該要聽市民心聲,但是從來沒有做過社區外展,不跟市民溝通。」

居民表示,他們寫了數百封電郵給議員們,也在公聽會上表達反對意見,但都沒有人聽,讓他們最害怕的是,這個Homekey地點,也允許酒精或藥物使用者入住。

吳女士說:「癮君子可以繼續吸毒,我們盡量減輕毒品對他們傷害,但是一定給他們一個安全跟乾淨的地方繼續讓他們吸毒,所以這個是給我們社區帶來很大的隱患,我們不希望小孩子走在路上,隨時有人可以賣給他們毒品,我們老人孩子出入安全問題,我們需要守護。」

居民說,佛利蒙流浪漢越來越多,也有人親眼看到有市民被攻擊,但警方不做處理。

何太太說:「在旁邊公園,Weibel小學旁邊的小公園,週末帶孩子打排球,就過來兩個人,就開始坐下來,褲子就快掉下去,另一個媽媽很害怕,就趕快把孩子帶到旁邊。」

佛利蒙的Homekey這個月將可拿到州府資金,項目預計明年3月完工,6月入住,灣區有多個城市,也是在居民的反對下通過Homekey項目,但這群居民表示,自己家園自己守護,如果完全不出聲,更沒有人會注意。

佛利蒙在去年被評選為最幸福的城市,居民表示,現在社區的安全受到威脅挑戰,他們要為社區的安全站出來。

週六下午兩點,反對Homekey項目的居民將舉行集會遊行,地點是Fremont 2400 Stevenson Blvd,Unity Sculpture。

