Fremont市Motel 6將改建為無家者居所 惹居民反對

【KTSF 萬若全報導】

東灣Fremont市已向州府提出補助申請，將在Motel 6改建成Homekey，引起當地居民的反對。

佛利蒙的Homekey選址是Research Ave 46101 的Motel 6，該旅館位於680公路旁，距離880公路也很近，一英里內有大華99超市、小台北廣場等小學、老人中心及更多的住宅。

佛利蒙居民羅平說：「這個項目建的地點非常不合適，因為這個地方方圓一英里之內，有四個大的商業中心，還有兩千多名學生，還有幾個老人中心，所以在小孩跟老人密集出現的地方，建一個這樣有安全隱患的項目，我們真的覺得不思議。」

2018年佛利蒙宣布出現住房危機，但是收容所及可負擔房屋始終跟不上需求，疫情期間，州府宣布Homekey計畫，為無家可歸人士提供永久居所。

今年1月18日，佛利蒙市議會一致投票通過申請4020萬的Homekey補助金，在四個選址中，因為Ｍotel 6有156個房間，改建成本最低而被選中，但是居民說，市府都沒有跟居民溝通。

佛利蒙居民說：「市議會應該要聽市民心聲，但是從來沒有做過社區外展，不跟市民溝通。」

居民表示，他們寫了數百封電郵給議員們，也在公聽會上表達反對意見，但都沒有人聽，讓他們最害怕的是，這個Homekey地點，也允許酒精或藥物使用者入住。

吳女士說：「癮君子可以繼續吸毒，我們盡量減輕毒品對他們傷害，但是一定給他們一個安全跟乾淨的地方繼續讓他們吸毒，所以這個是給我們社區帶來很大的隱患，我們不希望小孩子走在路上，隨時有人可以賣給他們毒品，我們老人孩子出入安全問題，我們需要守護。」

居民說，佛利蒙流浪漢越來越多，也有人親眼看到有市民被攻擊，但警方不做處理。

何太太說：「在旁邊公園，Weibel小學旁邊的小公園，週末帶孩子打排球，就過來兩個人，就開始坐下來，褲子就快掉下去，另一個媽媽很害怕，就趕快把孩子帶到旁邊。」

佛利蒙的Homekey這個月將可拿到州府資金，項目預計明年3月完工，6月入住，灣區有多個城市，也是在居民的反對下通過Homekey項目，但這群居民表示，自己家園自己守護，如果完全不出聲，更沒有人會注意。

佛利蒙在去年被評選為最幸福的城市，居民表示，現在社區的安全受到威脅挑戰，他們要為社區的安全站出來。

週六下午兩點，反對Homekey項目的居民將舉行集會遊行，地點是Fremont 2400 Stevenson Blvd，Unity Sculpture。

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