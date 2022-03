研究發現J&J疫苗可抵抗Delta變種病毒

【KTSF 梁展穎報導】

研究發現Johnson & Johnson新型肺炎疫苗,可以抵抗Delta變種病毒,和減低患者需要留院治療的機率。

研究指出,注射第一支J&J疫苗後,防止感染新型冠狀病毒的有效率是78%,避免留醫治療的有效率是81%,注射疫苗後的第180天,身體仍然有抗體可以預防病毒感染。

研究人員收集和分析42.2萬個來自保險公司的投保人的理賠申報數據,他們都已經接種疫苗,研究人員用這些數據,同160萬名沒打針者的數據做對比,所得結果吻合FDA聯邦食物藥品管理局的實驗結果,FDA在2021年二月底批准緊急使用J&J疫苗。

這一項研究發表在醫學期刊JAMA Network Open。

