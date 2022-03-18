研究發現J&J疫苗可抵抗Delta變種病毒

【KTSF 梁展穎報導】
研究發現Johnson & Johnson新型肺炎疫苗，可以抵抗Delta變種病毒，和減低患者需要留院治療的機率。
研究指出，注射第一支J＆J疫苗後，防止感染新型冠狀病毒的有效率是78%，避免留醫治療的有效率是81%，注射疫苗後的第180天，身體仍然有抗體可以預防病毒感染。
研究人員收集和分析42.2萬個來自保險公司的投保人的理賠申報數據，他們都已經接種疫苗，研究人員用這些數據，同160萬名沒打針者的數據做對比，所得結果吻合FDA聯邦食物藥品管理局的實驗結果，FDA在2021年二月底批准緊急使用J＆J疫苗。
這一項研究發表在醫學期刊JAMA Network Open。
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