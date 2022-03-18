本台採訪被跟蹤騷擾的律師劉俊國及雕刻家陳維明（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

聯邦司法部起訴5人，涉及為中國當局工作、跟蹤和騷擾在美國的異見人士一案，本台聯絡到懷疑被人跟蹤和騷擾的異見人士陳維明和劉俊國。

劉俊國曾經在89年中國民運期間在廣州擔任學生領袖，之後流亡到海外，目前在奧克蘭擔任律師，他的女兒是美國奧運滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）。

劉俊國說，去年10月，聯邦調查局（FBI）與他聯絡，關於中共的特務行動發出警告，當時他的女兒劉美賢正在為北京冬奧做準備。

劉俊國說：「我估計他們還是很擔心，我在奧運會的期間回中國，陪我女兒回去，然後藉機會說一些批評中國政府的話，我想他們還是很擔心這個，所以他們想蒐集我的護照，他們還想要我最近的照片。」

劉俊國說，去年11月，有一名男子打電話給他，聲稱是美國奧林匹克官員，要他及女兒的護照，他覺得事有蹊蹺而拒絕對方要求。

FBI週三公布5名中國特務的名字及照片，其中一名白人被告Matthew Ziburis，就是負責監視他跟女兒。

劉俊國說：「他們對我的監視我不知道，但是剛好有一個鄰居告訴我說，這個男的他看到了，因為起訴狀出來了，就把這個白人男的照片登出來，所以我有一個辦公室鄰居說，我看到這個人看到至少兩次，在我的辦公室外面。」

劉俊國說，他真的很擔心因為自己的身份，耽誤了女兒前往北京參加奧運，這是她千載難逢的機會，他會竭盡所能保護她，讓女兒能夠享受屬於她的榮耀，1989之後就無法回中國的劉俊國，也等於女兒替他一償宿願。

劉俊國說：「我是很激動的，因為女兒可以代表美國參加奧運，又是在中國，我是非常興奮，這畢竟是我出生長大的國家，我說實在的我非常熱愛中國這塊土地，我自己沒辦法回去參加冬奧會，我女兒代表美國隊回去，也是代表我一片心意，Alysa在中國也有很粉絲，也有很多支持者，所以她能夠回去，對我來講也是宿願。」

劉俊國說，希望隨著奧運結束，女兒安全回來，他有一大家子要養，希望中國政府不要再打擾他。

另外一位被跟蹤騷擾的是南加州自由雕塑公園創辦人陳維明，陳維明的作品都是批評中國政府，最著名的就是六四雕塑，他去年完成的「中共病毒」雕像被人破壞，FBI告訴他，被告涉嫌摧毀他的作品，在他的住所和車內安裝監控設備，以從中國監視他的行蹤。

陳維明說：「他們（FBI）曾經要我看一張照片，我比較驚訝的他們比我知道的多，他們已經非常深入的在調查，我當時對這個人沒有懷疑，現在看來根本子虛烏有，這個人根本不是要買（作品），他的背後就是共產黨。」

陳維明說，照片上的人，當時假冒猶太富商老闆的助理，聲稱老闆喜歡他的作品，要買去展覽，當時陳維明不疑有詐，現在這批人被抓後，他感到比較安心。

陳維明說：「現在是給中國政府敲個警鐘的時候，就是要他們知道，美國政府不會容忍你們在美國這個自由土地上做違法的事情。」

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