本台採訪被跟蹤騷擾的律師劉俊國及雕刻家陳維明（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

聯邦司法部起訴5人,涉及為中國當局工作、跟蹤和騷擾在美國的異見人士一案,本台聯絡到懷疑被人跟蹤和騷擾的異見人士陳維明和劉俊國。

劉俊國曾經在89年中國民運期間在廣州擔任學生領袖,之後流亡到海外,目前在奧克蘭擔任律師,他的女兒是美國奧運滑冰選手劉美賢(Alysa Liu)。

劉俊國說,去年10月,聯邦調查局(FBI)與他聯絡,關於中共的特務行動發出警告,當時他的女兒劉美賢正在為北京冬奧做準備。

劉俊國說:「我估計他們還是很擔心,我在奧運會的期間回中國,陪我女兒回去,然後藉機會說一些批評中國政府的話,我想他們還是很擔心這個,所以他們想蒐集我的護照,他們還想要我最近的照片。」

劉俊國說,去年11月,有一名男子打電話給他,聲稱是美國奧林匹克官員,要他及女兒的護照,他覺得事有蹊蹺而拒絕對方要求。

FBI週三公布5名中國特務的名字及照片,其中一名白人被告Matthew Ziburis,就是負責監視他跟女兒。

劉俊國說:「他們對我的監視我不知道,但是剛好有一個鄰居告訴我說,這個男的他看到了,因為起訴狀出來了,就把這個白人男的照片登出來,所以我有一個辦公室鄰居說,我看到這個人看到至少兩次,在我的辦公室外面。」

劉俊國說,他真的很擔心因為自己的身份,耽誤了女兒前往北京參加奧運,這是她千載難逢的機會,他會竭盡所能保護她,讓女兒能夠享受屬於她的榮耀,1989之後就無法回中國的劉俊國,也等於女兒替他一償宿願。

劉俊國說:「我是很激動的,因為女兒可以代表美國參加奧運,又是在中國,我是非常興奮,這畢竟是我出生長大的國家,我說實在的我非常熱愛中國這塊土地,我自己沒辦法回去參加冬奧會,我女兒代表美國隊回去,也是代表我一片心意,Alysa在中國也有很粉絲,也有很多支持者,所以她能夠回去,對我來講也是宿願。」

劉俊國說,希望隨著奧運結束,女兒安全回來,他有一大家子要養,希望中國政府不要再打擾他。

另外一位被跟蹤騷擾的是南加州自由雕塑公園創辦人陳維明,陳維明的作品都是批評中國政府,最著名的就是六四雕塑,他去年完成的「中共病毒」雕像被人破壞,FBI告訴他,被告涉嫌摧毀他的作品,在他的住所和車內安裝監控設備,以從中國監視他的行蹤。

陳維明說:「他們(FBI)曾經要我看一張照片,我比較驚訝的他們比我知道的多,他們已經非常深入的在調查,我當時對這個人沒有懷疑,現在看來根本子虛烏有,這個人根本不是要買(作品),他的背後就是共產黨。」

陳維明說,照片上的人,當時假冒猶太富商老闆的助理,聲稱老闆喜歡他的作品,要買去展覽,當時陳維明不疑有詐,現在這批人被抓後,他感到比較安心。

陳維明說:「現在是給中國政府敲個警鐘的時候,就是要他們知道,美國政府不會容忍你們在美國這個自由土地上做違法的事情。」

