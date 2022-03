【KTSF】

加州官員週五宣布,由於加州連續第三年乾旱,依賴州水庫供水的用戶以及農民,將不能得到他們所要求的供水量。

州水務機構為2700萬人,以及75萬英畝的農地供水,由於今年異常乾旱,當局現時表示,只能供應用戶所要求供水量5%。

州水資源局呼籲全州居民自願節省用水15%,又指出,各地的水利局將會制定限制用水的規定,當局敦促大家縮短淋浴時間、洗衣機和洗碗機滿才使用,減少澆花和洗車。

