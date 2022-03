習近平與拜登通話 稱不願見烏克蘭危機

【有線新聞】

中國國家主席習近平與美國總統拜登視像通話。在近兩小時對話中,習近平表明不願意見到目前的烏克蘭危機,希望中美關係沿正軌發展,推動國際和平安寧。

習近平應約拜登視像通話,習近平向拜登表示,自兩人去年11月首次視像見面以來,國際形勢發生了新的重大變化,和平與發展的時代主題面臨嚴峻挑戰。

習近平形容,烏克蘭危機是雙方「不願意看到的」,強調國家關係不能走到兵戎相向這一步,衝突對抗不符合任何人的利益,和平安全才是國際社會最應珍惜的財富。

習近平又稱,中美作為聯合國安理會常任理事國以及世界前兩大經濟體,應引領兩國關係沿著正確軌道向前發展,承擔應盡的國際責任,為世界的和平與安寧作出努力。

這次歷時近兩小時對話,閉門進行。內地傳媒形容,兩國領導人只相隔4個月就再次直接對話是不尋常,分析是因應國際形勢有變。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。