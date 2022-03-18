習近平與拜登通話 稱不願見烏克蘭危機

【有線新聞】

中國國家主席習近平與美國總統拜登視像通話。在近兩小時對話中，習近平表明不願意見到目前的烏克蘭危機，希望中美關係沿正軌發展，推動國際和平安寧。

習近平應約拜登視像通話，習近平向拜登表示，自兩人去年11月首次視像見面以來，國際形勢發生了新的重大變化，和平與發展的時代主題面臨嚴峻挑戰。

習近平形容，烏克蘭危機是雙方「不願意看到的」，強調國家關係不能走到兵戎相向這一步，衝突對抗不符合任何人的利益，和平安全才是國際社會最應珍惜的財富。

習近平又稱，中美作為聯合國安理會常任理事國以及世界前兩大經濟體，應引領兩國關係沿著正確軌道向前發展，承擔應盡的國際責任，為世界的和平與安寧作出努力。

這次歷時近兩小時對話，閉門進行。內地傳媒形容，兩國領導人只相隔4個月就再次直接對話是不尋常，分析是因應國際形勢有變。

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