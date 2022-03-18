拜登向習近平表明 中國若支持俄羅斯將面臨後果

March 18, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(The White House)

【KTSF 朱慧琪報導】

美中元首週五閉門通話兩小時，白宮透露，在俄烏戰爭問題上，拜登表明如果中國支持俄羅斯將面臨後果。

白宮發言人向記者表示，拜登週五向習近平作出率直的領袖對領袖談話，說明如果實質支持俄羅斯，將面對嚴重後果。

白宮發言人Jen Psaki說：「總統已傳達和描述，如果中國給予俄羅斯實質支持，將面對的指涉和後果，我不會在此多加評論。

白宮發言人沒說明後果是什麼，但有提到制裁是工具之一。

Psaki說：「因為中國必須自己決定，他們想站在何處，以及他們希望歷史書如何看待他們及其行為，這是中國和習近平要決定的事

她也提到，拜登也向習近平表明，美國在台灣問題上的立場不變。

美中元首週五通話近兩小時，白宮是要阻止中國向俄羅斯提供軍事上及經濟上的支持，歐洲媒體指習近平的回應稜模兩可、立場曖昧，而香港媒體就說，習近平表明不願意見到目前的烏克蘭危機，希望中美關係沿正軌發展，推動國際和平安寧。

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