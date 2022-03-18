灣區房價升幅超過大都市打工族收入中位數

【KTSF 尹晉豪報導】

根據房地產網站Zillow的一項新研究，灣區房屋升值趨勢，已經超過了全美主要大都市打工族的收入中位數。

在去年38個主要大都市中，有25個的房屋價值增長超過了收入中位，Zillow網站經濟學家Nicole Bachaud說，2021年是貧富差距擴大的一年，有屋之人會看到家庭財富急劇增加，但許多租屋人士目睹了這個事實，更加覺得買樓目標遙不可及，他們不得不大幅調整他們的期望和計劃。

研究中，其中11個城市的房屋升值幅度超過十萬元。

加州和夏威夷沿海地區，房屋價值增長和當地收入中位數的差距最大，灣區方面就聖荷西領先，舊金山（三藩市）緊隨其後。

儘管聖荷西的收入中位數最高，是93,000美元，但聖荷西的房屋升值卻領先其他大都市，聖荷西的典型房屋比前一年增長了近23萬元，這個數目幾乎是一個口腔外科醫生的年收入。

舊金山房屋升值比收入中位數高出13萬元，鹽湖城、西雅圖和鳳凰城躋身前10名，就收入中位數而言，樓價升值比數最低的大都市是底特律、聖路易斯和巴爾的摩，當中聖路易斯的樓價升值仍高於收入中位數27,000元。

業主看到他們的房產在上年大幅增長，但租房的人就因房價飛漲，租金上漲削弱了他們為儲首期的能力。

在2021年，美國各地的租金平均上漲了16%，邁阿密、鳳凰城和拉斯維加斯等地區的租金上漲了25%。

與此同時，對於典型的30年期固定房屋贷款，首期支付在上年增加了一萬多元。

大城市方面，邁阿密的首期支付增加了近14,500美元，鳳凰城增加超過2萬元，而拉斯維加斯增加了近1.7萬元。

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