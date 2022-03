灣區房價升幅超過大都市打工族收入中位數

【KTSF 尹晉豪報導】

根據房地產網站Zillow的一項新研究,灣區房屋升值趨勢,已經超過了全美主要大都市打工族的收入中位數。

在去年38個主要大都市中,有25個的房屋價值增長超過了收入中位,Zillow網站經濟學家Nicole Bachaud說,2021年是貧富差距擴大的一年,有屋之人會看到家庭財富急劇增加,但許多租屋人士目睹了這個事實,更加覺得買樓目標遙不可及,他們不得不大幅調整他們的期望和計劃。

研究中,其中11個城市的房屋升值幅度超過十萬元。

加州和夏威夷沿海地區,房屋價值增長和當地收入中位數的差距最大,灣區方面就聖荷西領先,舊金山(三藩市)緊隨其後。

儘管聖荷西的收入中位數最高,是93,000美元,但聖荷西的房屋升值卻領先其他大都市,聖荷西的典型房屋比前一年增長了近23萬元,這個數目幾乎是一個口腔外科醫生的年收入。

舊金山房屋升值比收入中位數高出13萬元,鹽湖城、西雅圖和鳳凰城躋身前10名,就收入中位數而言,樓價升值比數最低的大都市是底特律、聖路易斯和巴爾的摩,當中聖路易斯的樓價升值仍高於收入中位數27,000元。

業主看到他們的房產在上年大幅增長,但租房的人就因房價飛漲,租金上漲削弱了他們為儲首期的能力。

在2021年,美國各地的租金平均上漲了16%,邁阿密、鳳凰城和拉斯維加斯等地區的租金上漲了25%。

與此同時,對於典型的30年期固定房屋贷款,首期支付在上年增加了一萬多元。

大城市方面,邁阿密的首期支付增加了近14,500美元,鳳凰城增加超過2萬元,而拉斯維加斯增加了近1.7萬元。

