有退役美軍自願往烏克蘭 訓練當地平民對抗俄軍

【KTSF 由朱慧琪報導】

北約和美國一再表明,不會派兵協助烏克蘭,但是有退役美軍自願前往烏克蘭,訓練當地的平民對抗俄軍,他們為甚麼這樣做?

在基輔,一班人正在一間房內練習用手勢打信號來無聲地行走,這是為期兩週的作戰速成班,最重要的目的是要生存下去。

他們就是來這裡幫忙的兩位退伍美國陸軍,Matt Gallagher曾經在伊拉克服役,而Adrian Bonenberger在阿富汗執行過兩次任務。

Ben Busch曾經是海軍陸戰隊員,同樣在伊拉克執行過兩次任務,他現在外面訓練另一班烏克蘭志願者。

Ben說:「有一兩個人在附近疑似巡邏,我們不確定,我需要知道他們在哪裡,隊長,有沒有問題?」

Ben、Matt及Adrian不是為美軍或政府工作,也不是受薪,他們是自行買機票來這裡做義工。

當被問到為什麼來烏克蘭時,Adrian答道:「我第一次來這裡是2015年,這個國家充滿愛,我與太太在這裡認識,是個人原因。」

Ben說:「我們是因為Adrian,並為民主而奮鬥。」

Matt說:「我落入了”鐘聲敲響的人”的舊台詞上,看著我的兩個年幼的兒子,我覺得這是個獨特的機會,有助於向他們展示如何成為男子漢,這是我渴望他們的成人樣子。」

就在兩週前,他們訓練的烏克蘭志願者,仍是完全不知道如何清理一座樓宇,或進行全隊移動,而大多數人以前也從未開過槍,志願者當中有是老師、巴士司機,甚至律師。

Matt說:「他們想保衛鄰居、家園,很多人從沒想像過有這樣一日。」

Adrian說:「我們一直竭盡全力,為他們提供倖存所需的工具,因為他們將以另一種方式,去保衛自己的城市。」

有志願者為確保安全不願意露面,他們知道俄羅斯有什麼能力,但他們也希望普田知道,他們已經準備好了。

志願者說:「我要俄羅斯人知道,在每一個公寓、每棟建築,或每一個狗窩裡,我們都會抵抗,我們會打游擊隊,我們將會抵抗。」

在最後一日的訓練課程,志願者終於有機會開火,一位20歲的志願者表示,用AK47開火就是某種警示。

最後Ben、Matt及Adrian希望離開後,有另一批退役軍人來繼續此任務。

Ben說:「你不必以戰士身份來這裡,你來這裡可以做最基層的事,如果你有專長,如果你有衝動,就應用它,不是想像,不是神話,我們實際上正在這樣做,你可以看到效果。」

Adrian說:「這就是德國、法國人曾為我們所做的,在美國革命期間我們處於類似情況時,人們過來幫助我們訓練。」

Matt說:「要提醒美國人。,所有的意識形態、政治,無論他們如何看待這場戰爭,這些都是普通人,他們跟我們想要同樣的東西:和平、繁榮、給孩子過更好生活的機會。」

