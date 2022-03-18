有退役美軍自願往烏克蘭 訓練當地平民對抗俄軍

【KTSF 由朱慧琪報導】

北約和美國一再表明，不會派兵協助烏克蘭，但是有退役美軍自願前往烏克蘭，訓練當地的平民對抗俄軍，他們為甚麼這樣做？

在基輔，一班人正在一間房內練習用手勢打信號來無聲地行走，這是為期兩週的作戰速成班，最重要的目的是要生存下去。

他們就是來這裡幫忙的兩位退伍美國陸軍，Matt Gallagher曾經在伊拉克服役，而Adrian Bonenberger在阿富汗執行過兩次任務。

Ben Busch曾經是海軍陸戰隊員，同樣在伊拉克執行過兩次任務，他現在外面訓練另一班烏克蘭志願者。

Ben說：「有一兩個人在附近疑似巡邏，我們不確定，我需要知道他們在哪裡，隊長，有沒有問題？」

Ben、Matt及Adrian不是為美軍或政府工作，也不是受薪，他們是自行買機票來這裡做義工。

當被問到為什麼來烏克蘭時，Adrian答道：「我第一次來這裡是2015年，這個國家充滿愛，我與太太在這裡認識，是個人原因。」

Ben說：「我們是因為Adrian，並為民主而奮鬥。」

Matt說：「我落入了”鐘聲敲響的人”的舊台詞上，看著我的兩個年幼的兒子，我覺得這是個獨特的機會，有助於向他們展示如何成為男子漢，這是我渴望他們的成人樣子。」

就在兩週前，他們訓練的烏克蘭志願者，仍是完全不知道如何清理一座樓宇，或進行全隊移動，而大多數人以前也從未開過槍，志願者當中有是老師、巴士司機，甚至律師。

Matt說：「他們想保衛鄰居、家園，很多人從沒想像過有這樣一日。」

Adrian說：「我們一直竭盡全力，為他們提供倖存所需的工具，因為他們將以另一種方式，去保衛自己的城市。」

有志願者為確保安全不願意露面，他們知道俄羅斯有什麼能力，但他們也希望普田知道，他們已經準備好了。

志願者說：「我要俄羅斯人知道，在每一個公寓、每棟建築，或每一個狗窩裡，我們都會抵抗，我們會打游擊隊，我們將會抵抗。」

在最後一日的訓練課程，志願者終於有機會開火，一位20歲的志願者表示，用AK47開火就是某種警示。

最後Ben、Matt及Adrian希望離開後，有另一批退役軍人來繼續此任務。

Ben說：「你不必以戰士身份來這裡，你來這裡可以做最基層的事，如果你有專長，如果你有衝動，就應用它，不是想像，不是神話，我們實際上正在這樣做，你可以看到效果。」

Adrian說：「這就是德國、法國人曾為我們所做的，在美國革命期間我們處於類似情況時，人們過來幫助我們訓練。」

Matt說：「要提醒美國人。，所有的意識形態、政治，無論他們如何看待這場戰爭，這些都是普通人，他們跟我們想要同樣的東西：和平、繁榮、給孩子過更好生活的機會。」

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