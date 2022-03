澤連斯基促美國在烏克蘭設禁飛區 拜登指普田是戰犯

【KTSF】

烏克蘭總統澤連斯基透過視訊向美國國會發表講話,再次促請美國在烏克蘭設立禁飛區,並呼籲總統拜登肩負世界和平領袖的角色,拜登則宣佈將加碼8億元軍事援助烏克蘭,拜登更把俄國總統普田列為「戰爭罪犯」而普田也在電視發言,強調俄國不會後退。

澤連斯基以烏克蘭語發言,促請美國人記住珍珠港空襲、九一一襲擊等無辜民眾受襲的事件,稱烏克蘭人民每天都有相同經歷,形容是歐洲80年來未曾有過的恐怖。

澤連斯基引用美國已故民權領袖馬丁路德金的名言,再次呼籲美國支持設立人道禁飛區,或提供防空系統。

他透過英語傳譯稱︰「『我有一個夢想』——這是你們無人不曉的名言。今天我想說︰我有一個需求。我需要守衛我國上空,我需要你下決定伸出援手。道理如出一轍,一如你當初聽到『我有一個夢想』。」>

對此拜登總統回應說,美國將會加碼8億元軍事援助烏克蘭,包括提供更多的防空飛彈、反裝甲武器和無人機,以協助烏克蘭對抗來自俄軍的攻擊。

拜登說:「我們與盟友已經加緊提供重要武器安全保證的付運,我們將繼續幫助運送,美國與盟友全力提供更多援助給烏克蘭,日後也將運送更多額外設備。」

不過對於烏克蘭要求美國在烏克蘭上空設立禁飛區,以及調派戰機給烏克蘭的事,拜登就沒有回應。

俄國總統普田也在俄國電視發言,強調俄軍在烏克蘭的軍事行動按照計劃推進,俄國不會後退,他也指控烏克蘭發展大殺傷力武器。

普田指控烏克蘭先無差別攻擊烏東的頓巴斯地區,並拒絕從頓巴斯撤軍,行徑有如當年納粹德國,所以俄國「採取特別軍事行動」,幫助烏東地區。

他指軍事行動成功推展,完全按照原定計劃行事。

他又強調俄國無意佔領烏克蘭,但俄國必須確保俄羅斯國家,與人民的安全,因此絕對不容烏克蘭成為跳板,讓敵對力量侵犯俄羅斯。

他也指控烏克蘭研發核武與生化武器,但沒有提出證據。

俄軍繼續炮轟烏克蘭首都基輔等地,並據報在南部馬里烏波爾最大醫院挾持數百人。

美國情報指,俄軍更頻繁以遠程火力攻擊基輔的平民目標,但俄軍地面部隊幾乎沒有任何進展,雙方週三繼續開會談判,烏克蘭代表形容,會談非常艱難和棘手,雙方有根本矛盾,但仍見到有妥協的空間。

澤連斯基形容,俄方的要求愈來愈現實。

克里姆林宮亦指談判工作困難,但能繼續已算是進展,有消息說俄烏雙方正在草擬停火協議草案,當中要求基輔放棄加入北約、接受限武及保持中立地位。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。