澤連斯基促美國在烏克蘭設禁飛區 拜登指普田是戰犯

March 17, 2022 國際新聞, 新聞, 熱點關注
(Facebook / Володимир Зеленський)

【KTSF】

烏克蘭總統澤連斯基透過視訊向美國國會發表講話，再次促請美國在烏克蘭設立禁飛區，並呼籲總統拜登肩負世界和平領袖的角色，拜登則宣佈將加碼8億元軍事援助烏克蘭，拜登更把俄國總統普田列為「戰爭罪犯」而普田也在電視發言，強調俄國不會後退。

澤連斯基以烏克蘭語發言，促請美國人記住珍珠港空襲、九一一襲擊等無辜民眾受襲的事件，稱烏克蘭人民每天都有相同經歷，形容是歐洲80年來未曾有過的恐怖。

澤連斯基引用美國已故民權領袖馬丁路德金的名言，再次呼籲美國支持設立人道禁飛區，或提供防空系統。

他透過英語傳譯稱︰「『我有一個夢想』——這是你們無人不曉的名言。今天我想說︰我有一個需求。我需要守衛我國上空，我需要你下決定伸出援手。道理如出一轍，一如你當初聽到『我有一個夢想』。」>

對此拜登總統回應說，美國將會加碼8億元軍事援助烏克蘭，包括提供更多的防空飛彈、反裝甲武器和無人機，以協助烏克蘭對抗來自俄軍的攻擊。

拜登說：「我們與盟友已經加緊提供重要武器安全保證的付運，我們將繼續幫助運送，美國與盟友全力提供更多援助給烏克蘭，日後也將運送更多額外設備。」

不過對於烏克蘭要求美國在烏克蘭上空設立禁飛區，以及調派戰機給烏克蘭的事，拜登就沒有回應。

俄國總統普田也在俄國電視發言，強調俄軍在烏克蘭的軍事行動按照計劃推進，俄國不會後退，他也指控烏克蘭發展大殺傷力武器。

普田指控烏克蘭先無差別攻擊烏東的頓巴斯地區，並拒絕從頓巴斯撤軍，行徑有如當年納粹德國，所以俄國「採取特別軍事行動」，幫助烏東地區。

他指軍事行動成功推展，完全按照原定計劃行事。

他又強調俄國無意佔領烏克蘭，但俄國必須確保俄羅斯國家，與人民的安全，因此絕對不容烏克蘭成為跳板，讓敵對力量侵犯俄羅斯。

他也指控烏克蘭研發核武與生化武器，但沒有提出證據。

俄軍繼續炮轟烏克蘭首都基輔等地，並據報在南部馬里烏波爾最大醫院挾持數百人。

美國情報指，俄軍更頻繁以遠程火力攻擊基輔的平民目標，但俄軍地面部隊幾乎沒有任何進展，雙方週三繼續開會談判，烏克蘭代表形容，會談非常艱難和棘手，雙方有根本矛盾，但仍見到有妥協的空間。

澤連斯基形容，俄方的要求愈來愈現實。

克里姆林宮亦指談判工作困難，但能繼續已算是進展，有消息說俄烏雙方正在草擬停火協議草案，當中要求基輔放棄加入北約、接受限武及保持中立地位。

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