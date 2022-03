烏克蘭城市續受俄軍轟炸 澤連斯基促德國「推倒圍牆」

【有線新聞】

俄羅斯及烏克蘭代表週四繼續就烏克蘭局勢視像談判。情報指俄軍攻勢停滯,但持續對城市攻擊,令平民的傷亡擴大。烏克蘭總統澤連斯基繼續游說西方國家支援,質疑德國將經濟置於國家安全之前。

俄羅斯軍隊在烏克蘭的戰況膠著,但多個城鎮市區受襲情況有增無減。首都基輔接連有住宅大廈被炮彈擊中,造成平民傷亡。

英國情報指,俄軍在烏克蘭的各條戰線都停滯不前,空對地火力消耗超出預期。改用準繩度較低的老舊武器,結果造成更大平民傷亡。

南部馬里烏波爾有過千婦孺避難的這間劇院,被炮擊摧毀。據報劇院地下的防空洞未有倒塌,當局正疏散生還者。衛星圖片可見,劇院外用俄文寫明內有兒童。烏克蘭防長直指空襲該處的俄軍機師是怪物。

官員稱,全市近九成設施都已被俄軍炮火摧毀。當地民眾要疏散到鄰近受親俄武裝控制的村落。有記者問撤離的民眾︰「你來自馬里烏波爾嗎?」對方回答︰「沒錯!被夷為平地的地方!」

烏克蘭總統澤連斯基則於德國國會視像發言,獲議員起立鼓掌歡迎。他形容俄羅斯正在歐洲中心,建立一道隔絕自由的圍牆。

他引用同樣是演員出身的已故美國總統列根,冷戰時在柏林演說的名言,呼籲德國總理朔爾茨協助終止戰爭︰「朔爾茨先生,請推倒這道牆。」

澤連斯基批評,德國將經濟置於國家安全之前。又提及納粹大屠殺,稱政客每年都強調不再重蹈覆轍,但如今淪為空談。

