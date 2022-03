【KTSF】

最近幾週,全國各地的新型肺炎病例有所下降,白宮將在4月15號星期五舉辦復活節彩蛋活動,並讓公眾參觀。

位於北卡羅來納州的Braswell Family農場,為此次白宮復活節活供應15,000個熟雞蛋,和12,000個染彩虹色的熟雞蛋。

