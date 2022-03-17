烏克蘭過千人避難的劇院遭炮擊 俄軍否認

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烏克蘭指責俄軍繼續攻擊平民，包括炮擊南部馬里烏波爾一間過千人避難的劇院，總統澤連斯基表示，世界必須認清俄羅斯已是一個恐怖國家。聯合國安理會週四再開緊急會議，討論烏克蘭人道危機。

俄軍繼續向南部馬里烏波爾發動攻勢，中央市場附近的建築物冒出濃濃黑煙，烏克蘭國防部指此城市戰況最慘烈。

這座遭炮彈擊中起火的劇院是市內最大避難所，當時有過千人在內，大部分都是婦孺。

衛星圖片顯示，劇院日前已在對出開空地以俄文標示內有兒童，從高空亦清晰可見。如今劇院嚴重損壞，多人被埋在瓦礫中，但由於炮火不斷，救援人員難以搜救。

距離劇院4公里的建築物亦遭摧毀，馬里烏波爾當局稱，這幢大樓是供平民所用，絕無軍事人員。

首都基輔住宅區這幢16層樓高的大廈，清晨遭俄軍炮彈攻擊起火，消防疏散住客。

北部切爾尼戈夫亦有平民遇襲，有民眾排隊買麵包時，突然被俄軍開槍擊斃，俄羅斯否認襲擊平民，反指是騙局。

在南部城市梅利托波爾，市長費多里夫遭俄軍擄走五天後獲釋，據報是烏方以9名被俘虜的俄軍作為交換。

俄烏戰事至今三星期，俄軍不斷向多個主要城市開火，至今過百名兒童喪生。

英國《金融時報》報道，烏俄雙方草擬和平計劃，內容包括烏克蘭放棄加入北約，換取安全保障，如果烏克蘭宣布中立並接受俄方的軍事力量限制，俄羅斯便會撤軍。

總統澤連斯基與俄方的和談，首要尋求停戰、安全保障、國家主權以及恢復領土完整，又指世界必須認清俄羅斯已是一個恐怖國家。

俄羅斯總統普京形容軍事行動進展順利，正按計劃推進，強調並非要佔領烏克蘭。

國際法院就以大比數裁定，下令俄羅斯立即停止入侵烏克蘭，僅俄羅斯和中國的法官反對。

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