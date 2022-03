烏克蘭過千人避難的劇院遭炮擊 俄軍否認

【有線新聞】

烏克蘭指責俄軍繼續攻擊平民,包括炮擊南部馬里烏波爾一間過千人避難的劇院,總統澤連斯基表示,世界必須認清俄羅斯已是一個恐怖國家。聯合國安理會週四再開緊急會議,討論烏克蘭人道危機。

俄軍繼續向南部馬里烏波爾發動攻勢,中央市場附近的建築物冒出濃濃黑煙,烏克蘭國防部指此城市戰況最慘烈。

這座遭炮彈擊中起火的劇院是市內最大避難所,當時有過千人在內,大部分都是婦孺。

衛星圖片顯示,劇院日前已在對出開空地以俄文標示內有兒童,從高空亦清晰可見。如今劇院嚴重損壞,多人被埋在瓦礫中,但由於炮火不斷,救援人員難以搜救。

距離劇院4公里的建築物亦遭摧毀,馬里烏波爾當局稱,這幢大樓是供平民所用,絕無軍事人員。

首都基輔住宅區這幢16層樓高的大廈,清晨遭俄軍炮彈攻擊起火,消防疏散住客。

北部切爾尼戈夫亦有平民遇襲,有民眾排隊買麵包時,突然被俄軍開槍擊斃,俄羅斯否認襲擊平民,反指是騙局。

在南部城市梅利托波爾,市長費多里夫遭俄軍擄走五天後獲釋,據報是烏方以9名被俘虜的俄軍作為交換。

俄烏戰事至今三星期,俄軍不斷向多個主要城市開火,至今過百名兒童喪生。

英國《金融時報》報道,烏俄雙方草擬和平計劃,內容包括烏克蘭放棄加入北約,換取安全保障,如果烏克蘭宣布中立並接受俄方的軍事力量限制,俄羅斯便會撤軍。

總統澤連斯基與俄方的和談,首要尋求停戰、安全保障、國家主權以及恢復領土完整,又指世界必須認清俄羅斯已是一個恐怖國家。

俄羅斯總統普京形容軍事行動進展順利,正按計劃推進,強調並非要佔領烏克蘭。

國際法院就以大比數裁定,下令俄羅斯立即停止入侵烏克蘭,僅俄羅斯和中國的法官反對。

