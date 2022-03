【KTSF】

南灣Sunnyvale一間獨立屋,以282萬美元的價格售出,比掛牌價高出82萬5千元。

這棟面積為1,565平方英尺的單位,最初以199.5萬美元的價格掛牌出售,而只是上市短短五日,就已經售出。

物業有三間睡房和兩間洗手間,並設有一間高樓底,和天窗的日光房,以及開放式廚房和後院。

住宅靠近蘋果公司總部,以及商舖、餐館和公路,但根據房地產交易網Redfin表示,該物業成交價仍高過Sunnyvale房屋中位價178萬元,房屋中位價在過去一年上漲26.7%。

