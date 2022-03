【KTSF】

舊金山(三藩市)田德隆區發生兇殺案,一個男人中槍死亡。

案發現場位於Leavenworth街100號地段,週三凌晨3點幾,田德隆分局收到槍擊案報告,警員抵達現場後,發現一個男人身上有一處槍傷,警員和醫護人員搶救無效,事主當場死亡,警方兇殺案調查組正在調查案件,暫時沒有人被捕。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。