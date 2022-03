聖荷西行人被車撞死數字攀升 市長稱多方要負責（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

聖荷西行人被車撞死的數字不斷攀升,市府除了改善街道硬體設備,行人及駕駛人的行為,也需負極大的責任。

聖荷西市議員Dev Davis說︰「我們才進入2022沒多久,已經有20起死亡車禍,一半的人是要安全的過馬路,今年兇殺案都比這個還少。」

聖荷西有17條主要道路,其中一半被列為危險道路,去年有7人在Monterey Road被撞死,另一個危險要道是White Road。

聖荷西在2015年成為美國第四個正式採用Vision Zero倡議城市,目標是減少並最終消除交通死亡,但為甚麼聖荷西的行人死亡人數不斷上升?聖荷西市長Sam Liccardo說,行為佔很大的因素。

Liccardo說︰「幾乎4分之3的行人死亡,有一半是走在行人道外,所以要努力改變這種行為,我們也知道超速也是原因,佔30%死亡,超速扼殺了一切我們所做的,減速會有幫助,還有很明顯的就是,手機也是殺手。」

Senter Road被認為是聖荷西最危險的交通要道之一,從2016年到2020年,這條路發生了至少37宗因為交通事故造成的傷亡。

這條十字路口在轉彎處,已經加裝了障礙物,讓駕駛人轉彎時有所警惕。

Liccardo說,75%的行人被撞事件發生在夜間,對此將加強所有道路的照明設備,此外,加州不允許裝設自動測速相機,但全美已有超過40個州有這樣設備,他將遊說市議會立法讓聖荷西可以裝設自動測速相機。

在執法方面,Liccardo說,聖荷西編列了30名交通警察預算,但目前有12個空缺。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。