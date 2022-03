【KTSF】

日裔退休警員Kevin Nishita擔任電視台採訪隊保安期間中槍殉職的兇殺案,奧克蘭(屋崙)警方宣布,Alameda縣地檢處起訴3名涉案疑犯。

去年11月24日,Nishita保護在奧克蘭市中心區採訪一宗商店盜竊案的電視台記者,期間遇到搶劫案,匪徒開槍擊中Nishita,Nishita送院後傷重死亡。

Alameda縣地檢處起訴3名涉案疑犯,警方表示,兩名疑犯被關押,警方仍在追緝另一名疑犯。

奧克蘭警察局長週四將召開記者會,交待案件最新進展。

