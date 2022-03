【KTSF】

San Mateo縣警辦公室透露,週三凌晨在Millbrae市逮捕了一名涉嫌搶劫和性侵的男子。

警方表示,週三凌晨1點45分接報,在California Drive 100號的路段發生罪案,受害女子向警方透露,被一名男子壓倒、性侵,搶了受害人的手機和現金,也還恐嚇她,說要逼受害人賣淫。

警方之後憑著受害人提供的資料,在附近逮捕涉案的33歲男子,他將面對搶劫、性侵、非法囚禁和強迫人賣淫等重罪。

