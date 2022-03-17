傳聞指東灣有教師用糖果鼓勵學生繼續戴口罩

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雖然學校的口罩令解除了，但東灣有學校傳出，教師用糖果或其他的獎勵，來鼓勵學生繼續戴口罩，校區對此卻有不同意見。

東灣El Cerito的一間小學，有至少一名教師用抽獎券作為獎勵，鼓勵學生們繼續戴口罩。

另外在Hercules中學，也有教師用糖果作為獎勵，給繼續戴口罩的學生，沒戴口罩的學生覺得不公平。

七年級學生Marissa說：「這一點都不公平，因為這是你的選擇，這是你的個人偏好，想不想戴口罩。」

教師Lisa Disbrow說：「人們都有差異，我們要接受這些差異，我們要建立團結因子，但這並不會走向團結。」

去年加州曾提供禮物卡等獎勵，鼓勵民眾接種疫苗，現在有教師效法，用獎勵來鼓勵學生戴口罩，此舉雖不違法，但勞工律師Bob Eassa認為，校區總監有權禁止教師這樣做。

Eassa說：「他們（校區）若想是可以阻止的，這是校區權責可控的，因為他們可以規管公立學校物業上的事情。」

West Contra Costa校區總監正在校區內部討論，如何應對獎勵戴口罩的行為，根據KPIX電視台掌握到的電郵紀錄，校區總監傾向於要規定禁止。

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