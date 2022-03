傳聞指東灣有教師用糖果鼓勵學生繼續戴口罩

【KTSF】

雖然學校的口罩令解除了,但東灣有學校傳出,教師用糖果或其他的獎勵,來鼓勵學生繼續戴口罩,校區對此卻有不同意見。

東灣El Cerito的一間小學,有至少一名教師用抽獎券作為獎勵,鼓勵學生們繼續戴口罩。

另外在Hercules中學,也有教師用糖果作為獎勵,給繼續戴口罩的學生,沒戴口罩的學生覺得不公平。

七年級學生Marissa說:「這一點都不公平,因為這是你的選擇,這是你的個人偏好,想不想戴口罩。」

教師Lisa Disbrow說:「人們都有差異,我們要接受這些差異,我們要建立團結因子,但這並不會走向團結。」

去年加州曾提供禮物卡等獎勵,鼓勵民眾接種疫苗,現在有教師效法,用獎勵來鼓勵學生戴口罩,此舉雖不違法,但勞工律師Bob Eassa認為,校區總監有權禁止教師這樣做。

Eassa說:「他們(校區)若想是可以阻止的,這是校區權責可控的,因為他們可以規管公立學校物業上的事情。」

West Contra Costa校區總監正在校區內部討論,如何應對獎勵戴口罩的行為,根據KPIX電視台掌握到的電郵紀錄,校區總監傾向於要規定禁止。

