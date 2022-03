專家指如九成五人打一針 香港7月可放寬限令兼通關

【有線新聞】

香港政府專家顧問袁國勇說只要第一針疫苗接種率達95%,7月有可能放寬社交距離措施。至於是否推行全民強檢,就取決於檢測、追蹤能力,但要回到清零的機會不大。

袁國勇等三名港大專家在明報撰文,說第五波疫情漸趨平穩,要繼續緊守防疫措施,直至市民都打齊針,本港有可能在7月前後回復正常。袁國勇說:「最重要的前提是疫苗接種,要達到百分之95至99,公營醫療系統才可以應付到。」

不過有些緩解措施現時已經可以做,他建議容許每日快速檢測陰性的密切接觸者復工,條件是要戴雙重口罩或N95口罩,這政策對醫護、運輸等基本及緊急服務的工作人員尤其重要,又應該盡早恢復國際航班。

至於是否推行全民強檢,就取決於檢測追蹤等配套是否準備好,袁國勇說:「只要全民檢測漏了幾宗,仍可再次超級傳播。花了這麼多錢、人力物力,造成這麼多不便,是否值得?但要回到以前接近清零的狀態,我認為機會不大。」

短短兩個半月,超過4,000名老弱染疫死亡,他形容是香港現代史中最嚴重的公共衛生災難,問題出於疫苗猶豫及錯誤信息,疫情結束後應豎立紀念碑。

袁國勇說:「如果我們在過去九個月一早接種疫苗,這慘劇不應發生。我們真的要尊重科學,尊重事實、真相,以致這慘劇不會再重演。」

