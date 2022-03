香港增21,650宗確診 49歲無長期病患者肺花入院亡

【有線新聞】

香港新增21,650宗確診,是上月27日以來新低,其中8,626宗經核酸檢測確診,13,022宗經快速檢測平台登記,再多289人死亡。

週三離世的202名病人介乎20至104歲,大部分是長者、有長期病患,當中112人來自院舍、129人無打針,其中1名49歲病人,本身沒有長期病患,周一入院時呼吸衰竭,兩邊肺部有花痕、周三離世,已轉介死因裁判庭分析。

週五起,確診者可用醫管局的手機應用程式HA GO預約指定診所。

醫管局總行政經理劉家獻說:「市民可以查閱指定診所診症名額的狀況,為自己或其他確診人士預約服務,可以隨時查詢或取消診期。市民需要先下載『HA GO』應用程式,完成註冊登記成為『HA GO』的正式或基本會員,就可以使用預約指定診所功能,暫時這個功能,在首階段適用於曾經在醫管局登記或使用醫療服務的人,會盡快在第二階段覆蓋其餘未曾在醫管局登記或使用醫療服務的人。」

