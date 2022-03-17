西歐疫情反彈 專家呼籲美國要準備應對下一波疫情

【朱慧琪報導】

世界衛生組織數據表明，全球感染率上升8%，實際情況或遠比這數字高，特別是亞洲，原因一些國家減少了檢測，但事實上確診人數仍在增加，意味著現有病例數據只是冰山一角，現時西歐疫情反彈，有專家預計，美國有可能要準備迎來新一波疫情。

根據華盛頓郵報報導，西歐疫情反彈，德國週五單日新增25萬宗確診，傳染病專家和衛生當局警告，美國對新一波疫情要保持警惕，這是有鑑於過去的兩年裡，像現在歐洲的大範圍爆發，在幾星期後，美國都會出現類似的爆發。

世衛流行病學家范克爾霍夫Maria Van Kerkhove亦表示，目前在全球範圍內的通報病例中，大約7成5病例是屬於Omicron BA.2變種病毒株，另外，25%是Omicron BA.1。

她說Omicron BA.2 是疫情爆發至今，傳染率最高的新型冠狀病毒株。

聯邦疾控中心（CDC）的數據顯示，上週約23%的新症屬於BA.2，而前一週的BA.2的比例是13.7%，疾控中心指出BA.2病例上升，但重症個案並沒有增加。

白宮亦派定心丸，指目前的工具，包括疫苗、治療和檢測都可有效抗疫。

BA.2在全球多個引發疫情反彈，世衛指問題是全球的檢測正在大幅下降，同時會影響基因排序，所以將會難以追踪病毒，加上很多地區取消口罩令，社交距離措施和防疫限制，這更會使病毒傳播風險增加，在全球多國，疫苗接種率不足，而且有大量的錯誤信息出現。

世衛流行病學家Maria Van Kerkhove說：「Omicron 相對溫和是錯誤信息，大流行已經結束是錯誤信息，這是最後一個變種也是錯誤信息，這確實引起了很多混亂。」

世衛總幹事譚德塞表示，預計疫情會繼續局部爆發和激增，特別是那些已取消防疫措施的地區，每個國家現在都面臨著不同的情況和挑戰。

譚德塞說：「大流行還沒有結束，我再說一遍，大流行還沒有結束，我們呼籲所有國家保持警惕，繼續打疫苗、檢測和基因排序，為患者提供早期護理，實行合理的公共衛生措施，以保護醫護人員和公眾。」

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