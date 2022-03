西歐疫情反彈 專家呼籲美國要準備應對下一波疫情

【朱慧琪報導】

世界衛生組織數據表明,全球感染率上升8%,實際情況或遠比這數字高,特別是亞洲,原因一些國家減少了檢測,但事實上確診人數仍在增加,意味著現有病例數據只是冰山一角,現時西歐疫情反彈,有專家預計,美國有可能要準備迎來新一波疫情。

根據華盛頓郵報報導,西歐疫情反彈,德國週五單日新增25萬宗確診,傳染病專家和衛生當局警告,美國對新一波疫情要保持警惕,這是有鑑於過去的兩年裡,像現在歐洲的大範圍爆發,在幾星期後,美國都會出現類似的爆發。

世衛流行病學家范克爾霍夫Maria Van Kerkhove亦表示,目前在全球範圍內的通報病例中,大約7成5病例是屬於Omicron BA.2變種病毒株,另外,25%是Omicron BA.1。

她說Omicron BA.2 是疫情爆發至今,傳染率最高的新型冠狀病毒株。

聯邦疾控中心(CDC)的數據顯示,上週約23%的新症屬於BA.2,而前一週的BA.2的比例是13.7%,疾控中心指出BA.2病例上升,但重症個案並沒有增加。

白宮亦派定心丸,指目前的工具,包括疫苗、治療和檢測都可有效抗疫。

BA.2在全球多個引發疫情反彈,世衛指問題是全球的檢測正在大幅下降,同時會影響基因排序,所以將會難以追踪病毒,加上很多地區取消口罩令,社交距離措施和防疫限制,這更會使病毒傳播風險增加,在全球多國,疫苗接種率不足,而且有大量的錯誤信息出現。

世衛流行病學家Maria Van Kerkhove說:「Omicron 相對溫和是錯誤信息,大流行已經結束是錯誤信息,這是最後一個變種也是錯誤信息,這確實引起了很多混亂。」

世衛總幹事譚德塞表示,預計疫情會繼續局部爆發和激增,特別是那些已取消防疫措施的地區,每個國家現在都面臨著不同的情況和挑戰。

譚德塞說:「大流行還沒有結束,我再說一遍,大流行還沒有結束,我們呼籲所有國家保持警惕,繼續打疫苗、檢測和基因排序,為患者提供早期護理,實行合理的公共衛生措施,以保護醫護人員和公眾。」

