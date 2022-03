CDC預測美國每日疫症死亡人數將降至千人以下

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦疾控中心(CDC)預測,新型肺炎的死亡率會繼續下跌,每日死亡人數或會下降至少於一千人,而世界衛生組織數據就表明,全球感染率上升8%。

CDC估計,在未來四週可能有2萬人會染疫死亡,而每日的平均染疫死亡人數會少於一千人。

CDC也表示,需住院治療的患者,由現在到4月中會持續下跌。

根據美國衛生部(HHS)數據,現在大約24,000人患者正在留院治療。

CDC還指出,遊輪旅程的感染風險降至二級,這個風險評級最高為四級,在2月中旬,遊輪旅行屬於第三級,不過即使潛在的風險有所下降,但CDC表示,遊輪上乘客仍應打齊疫苗,並在室內佩戴口罩。

雖然死亡率有下降趨勢,根據世界衛生組織(WHO)數據,自1月中旬以來,全球染疫率上升8%,超過1,100萬宗新症來自6個世衛地區,包括西太平洋、非洲和歐洲,當中南韓的新增病例增幅為最大,其次是越南和德國。

截止3月13日為止,全球通報病例超過4.55億宗,當中超過600萬人死亡。

