CDC預測美國每日疫症死亡人數將降至千人以下

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦疾控中心（CDC）預測，新型肺炎的死亡率會繼續下跌，每日死亡人數或會下降至少於一千人，而世界衛生組織數據就表明，全球感染率上升8%。

CDC估計，在未來四週可能有2萬人會染疫死亡，而每日的平均染疫死亡人數會少於一千人。

CDC也表示，需住院治療的患者，由現在到4月中會持續下跌。

根據美國衛生部（HHS）數據，現在大約24,000人患者正在留院治療。

CDC還指出，遊輪旅程的感染風險降至二級，這個風險評級最高為四級，在2月中旬，遊輪旅行屬於第三級，不過即使潛在的風險有所下降，但CDC表示，遊輪上乘客仍應打齊疫苗，並在室內佩戴口罩。

雖然死亡率有下降趨勢，根據世界衛生組織（WHO）數據，自1月中旬以來，全球染疫率上升8%，超過1,100萬宗新症來自6個世衛地區，包括西太平洋、非洲和歐洲，當中南韓的新增病例增幅為最大，其次是越南和德國。

截止3月13日為止，全球通報病例超過4.55億宗，當中超過600萬人死亡。

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