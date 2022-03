美國起訴5人 涉為中國跟蹤騷擾異見人士

【有線新聞】

美國當局起訴5人,涉及為中國當局工作,跟蹤和騷擾在美國的異見人士、搜集他們的資料,其中3名被告已落網。在北京,外交部指不了解具體情況,反對美國毫無根據地污蔑抹黑中方。

八九學運領袖熊焱在六四事件後一度入獄,其後經香港前往美國,2009年六四事件20周年時曾經訪港出席紀念活動。

熊焱近期有意代表民主黨競逐代表紐約州的國會眾議員,在6月的初選中爭取黨內提名,不過可能有人想從中作梗。

美國司法指,相信為中國國家安全部工作、身在內地的中國男子林啟明,在紐約聘用私家偵探,表明不惜任何代價阻止他當選,除了要私家偵探取得其住址和電話號碼,還下令尋找涉及熊焱的醜聞,如果無就製造醜聞,例如製造證據指控他召妓,去年底更提議找人毆打熊焱或製造交通意外,令他受傷不能參選。

59歲的林啟明被起訴兩項州際騷擾相關控罪,雖然法庭文件沒公開目標人物身份,但當中描述與熊焱背景吻合,熊焱指沒留意任何詆毀他的行動。

美國當局亦都拘捕「紀念胡耀邦趙紫陽基金會」其中一名發起人兼現任副會長、73歲美國公民王書君,檢控官指他在2015年起在中國國家安全部官員指使下,收集流亡美國或海外異見人士資料,例如新疆或西藏異見人士、參與香港示威或爭取台獨分子,記錄與目標的對話內容和聯絡資料,以「日記」形式通報中國當局。

王書君曾接受聯邦執法部門調查時,否認和中國官員有聯繫,他在周三被捕,被控為中國作外國代理人等三項控罪,最高監禁20年、准以30萬美元保釋。

美國當局亦公布華裔美國公民劉藩,企圖通過私家偵探賄賂稅局職員,試圖得到一名異見人士的資料,有報道指事主是華裔雕塑家陳維明。

當局指劉藩和一名前獄警茲布里斯合作,扮成藝術品經銷商接觸陳維明,拍下他家的相片,和在他的汽車裝上全球定位系統。

劉藩曾透露是受到一間國際企業的中國員工孫強指使,才收集異見人士資料,據報包括到前學運領袖劉俊國的家查護照。

劉藩和茲布里斯周二被捕,劉藩以100萬美元保釋,並需接受電子監控,孫強仍在逃。

