【KTSF】

加州政府一年前推出租金援助計劃,支援因疫情而拖欠租金的住客,州府近日得到財政部撥款1.36億,繼續幫助有需要的巿民。

加州房屋和社區發展部部長表示,國務院自計劃推出起,已不斷加快發出更多的援助金,單是上個禮拜就有9千個家庭得到總共超過8100萬對租金及水電費的援助。

今次撥款是因為財政部將未用的聯邦資金撥給全國的州府及市府。

加州租金援助計劃於經過兩輪聯邦額外撥款後,得到接近2億資金。

截至3月15日,州府發出超過23億元的援助,幫助約20萬個低收入家庭。

